(Video) Aficionado de Boca Juniors se quita la vida tras final Copa Libertadores 2023

Un aficionado de Boca Juniors perdió la vida al quitarse la vida, suicidándose posterior a la final de Copa Libertadores en la que Boca terminó perdiendo 2-1 ante Fluminense.

La noticia conmocionó al mundo ya que un partido de futbol genera más que solo pasión, y desafortunadamente un ejemplo de ello es el tema del hombre de 23 años que terminó quitándose la vida en el barrio de Don Orione de Claypole en la localidad de San Francisco de Asís, Argentina.

no amigo es una banda esto pic.twitter.com/9pW9G0TqMh — tano (@Tanovich97) November 5, 2023

A través de redes sociales, se hizo viral un video en el que aparece la madre de Marcelo Alejandro Morales, quien según reportes de las autoridades se habría disparado con un arma de fuego.

“Hace tres semanas le dijo (a su padre) que no me cuente nada a mí, mencionó: si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato; pensamos que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, declaró en el video la madre del hombre fallecido.

De igual forma la familia concretó: “La hermana llamó diciéndome que se había pegado un tiro; todos los partidos (de Boca) que miraba con él estaba loco, era muy fanático”, finalizó el primo de la víctima de suicido.