Revelan que Guillermo Ochoa está impuesto en la Selección Mexicana

La llegada del Tuca Ferretti a la televisión ha hecho que el brasileño comience a levantar la voz y contar cosas de las cuales antes no hablaba y este jueves destapó un secreto a voces, que, como siempre, en redes ya explotó.

Se trata de Guillermo Ochoa y el por qué sigue siendo el arquero de la Selección Nacional, a pesar de su avanzada edad. Y es que el brasileño no escondió que, cuando estuvo de interino hace unos años el Tricolor, no lo iba a llamar y fueron los directivos los que le pidieron que lo hiciera.

“Ochoa no hubiera estado porque yo preferiría que él estuviera en su equipo entrenando y jugando”, dijo el hoy panelista de ESPN.

En especifico, Ferretti habló del los partidos ante Argentina y Estados Unidos en la Copa Concacaf, donde el equipo nacional mostró buena cara, sin embargo, nunca se le olvida que, le impusieron la convocatoria de Guillermo:

“yo era de interino, no me iba a quedar. A mi gusto, yo me hubiera querido llevar a los jóvenes que por ahorita tendríamos la certeza de cinco, seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería, pero como estoy de interino y me dicen ‘Tuca, pero es que fulano de tal, pues métalos”.

Y es que no es un secreto que, Paco Memo, más allá de sus buenas o malas actuaciones, es un imán de taquilla y de medios con el Tricolor. Pasan los años y el arquero sigue siendo la cara y el más vitoreado por los fanáticos, sobre todo en Estados Unidos.

El mismo Ochoa ha habla al respecto de cuando se irá del equipo nacional y fue claro cuando dijo: “Si quieren mi lugar, que engan y me lo quiten en la cancha. Yo sueño con llegar a mi sexto Mundial”.