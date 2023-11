Ricardo Carbajal: “Quiero ser campeón con este equipo. Este equipo está para hacer historia”

El entrenador de Puebla, Ricardo Carbajal habló sobre el próximo proceso que tendrá la Franja en la fiesta grande de la Liga MX. Después de derrotar a Cruz Azul en el último encuentro de la fase regular, ahora le toca pensar en los Cuartos de Final, donde se verá las caras ante Tigres.

“Ha tocado picar piedra, trabajar, seguir incluso en cualquier categoría, en cualquier división, en cualquier liga que uno pueda trabajar me parece que la fortaleza de todo esto sigue siendo el trabajo y la constancia. Hoy tengo la fortuna de que me da la confianza acá en Puebla. Venía dirigiendo Fuerzas Básicas, estuve en Puebla, estuve en la Liga de Expansión”; declaró el estratega en entrevista en Pasión W.

Por otra parte, el timonel de la Franja habló sobre las tácticas de Cruz Azul a quien lograron derrotar y se aferraron a sacar la victoria para lograr el objetivo de meterse de manera directa a la Liguilla: “Tengo una de las grandes fortalezas. El día de hoy es gente trabajadora, en el plantel no tengo gente de mucho nombre, es un equipo muy humilde que ha trabajado y desde el día uno en el que yo me presenté me dieron total apertura tanto la directiva como los jugadores y esa parte creo que ha sido nuestra fortaleza”, señaló.

Respecto a las oportunidades que se le presentan a Puebla para pelear por el campeonato, luego de que le tocara levantar al equipo que se estancó en las últimas posiciones de la tabla: “Se ha hecho muy combativo. Tenemos una frase muy allegada que es el creer, nosotros estamos creyendo en nuestro trabajo y estamos creyendo en que podemos hacer cosas importantes. Teníamos un camino cuesta arriba, teníamos un punto cuando yo ingresé a tomar las riendas del equipo y nos hemos dado cuenta de que el equipo está para un poquito más”, señaló.

Finalmente, Ricardo Carbajal hizo hincapié en que tiene un equipo muy fuerte que le puede dar batalla a su rival en turno, pues cuentan con jugadores muy talentosos: “Nos da la posibilidad de seguir creyendo en nosotros y en nuestro trabajo y pensar más arriba. Hoy afortunadamente tenemos un grupo de jóvenes jugadores comprometidos con lo que estamos haciendo y esa parte para mí es muy vital. Tenemos un grupo muy fuerte”, concluyó.