Alexis Sánchez le manda un guiño al América

Después de su paso en los grandes equipos del viejo continente en equipos como Arsenal, Barcelona, Manchester United e Inter de Milan, Alexis Sánchez reconoció el interés que tiene por jugar con uno de los grandes de la Liga MX: el América.

Todo parce indicar que el jugador de 34 años podría continuar su carrera en algún equipo del continente americano, ya sea con el balompié mexicano o en la MSL; sin embargo, Alexis Sánchez lanzó un dardo para el cuadro de Coapa, pues su vínculo con el Inter de Milan está por culminar y ya no hay interés de extenderlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América es el único equipo que ha conseguido 10 de 10 clasificaciones directas

“Sí, me gustaría (jugar en México), el otro día estaba hablando con un amigo, no sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas, me gustaría, no sé cuándo”, declaró Sánchez en entrevista con TUDN.

“No lo sé (en qué equipo). Hay varios que conozco, Pachuca, América... Me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés”, agregó.

Sin embargo, ante el auge que ha tenido la MLS tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, Sánchez no descartó llegar a dicho certamen, pues su llegada al país vecino le podría ayudar a mejorar en algunos ámbitos no solo profesionales, sino también en algunos personales.

🚨👀¡LE HACE OJITOS AL AMÉRICA!🔥🟡

...

Alexis Sánchez declaró que le gustaría vestirse azulcrema algún día.



¿Te gustaría ver al chileno con la playera de las Águilas?🔥Te leemos...📖#ConectamosTuPasión🎙️ pic.twitter.com/fvgwjjZCT4 — W Deportes (@deportesWRADIO) November 14, 2023

“Me gustaría también, otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar el inglés, me gustaría vivir en Los Ángeles, Miami, no lo sé, no lo tengo nada concreto ahora, estoy enfocado en Champions con el Inter y hacer lo mejor posible”, apuntó.