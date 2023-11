¿Le imponen jugadores a Jaime Lozano? ¿Por qué juega siempre Ochoa?

El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano aseguró que al interior del combinado azteca haya alguien que le imponga jugadores, pues parte de su trabajo es que el propio estratega pueda tomar sus decisiones sobre los elementos que utiliza para los respecticos compromisos, ya que este tipo de situaciones nuca se ha dado en lo que lleva frente a los banquillos y mucho menos ahora al frente del Tricolor.

“No, nadie (imposiciones). Escuché algo que se imponen o imponían. Ni en Gallos Blancos Sub-20 me decían eso. Cuando me contraten para tomar decisiones y me digan, entonces para qué me contratan. Fírmame que llego al Mundial y ni así lo haría”, declaró el estratega en entrevista con ESPN.

“Yo veo un futbol de la manera que lo veo y nadie me ha dicho eso. Ni recomendado, nada, y si antes fue así qué lástima que lo permitimos y que fue así. Si se tiene la confianza en un técnico, hay que dársela total, no a medias”, agregó.

Por otra parte, el estratega mexicano habló sobre la continuidad que tiene Guillermo Ochoa, quien a sus 38 años se mantiene como el portero indiscutible de la Selección Mexicana, lo cual ha sido muy criticado. Sin embargo, Jimmy Lozano habló al respecto y aseguró que el veterano tiene liderazgo no solo con los porteros que comienzan su camino con el Tricolor, sino con el resto de sus compañeros.

“Son muchos factores los que tiene Ochoa, es mucha la experiencia, el liderazgo, son cosas que los otros copian, son factores que ellos ven, lo ven como alguien importante, un referente, tú ves esa competencia sana y Memo es un gran líder no sólo para los porteros, sino para todo el plantel”, apuntó.