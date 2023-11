¡Terminó la era de Memo Ochoa!; afición pide a Malagón de titular

La eterna polémica de por qué Guillermo Ochoa juega siempre, parece estar cerca de terminar, luego de la gran actuación de Luis Ángel Malagón el martes, donde fue pieza fundamental para la remontada y triunfo dramático de México sobre Honduras y conseguir así el pase a la Semifinal de la Nations League de la Concacaf y el boleto a la Copa América del 2024.

Y es que las dos atajadas del arquero del América más un penal detenido en la tanda, fueron suficientes para ganar créditos con la afición azteca, que durante mucho tiempo se han quejado de la eterna titularidad de Guillermo Ochoa, que no pudo estar para la vuelta con los Catrachos por lesión.

A través de redes sociales, el nombre de Malagón fue tendencia durante varias horas, por las cientos de personas que pedían su lugar de inicio en la era de Jaime Lozano, que lo tiene como uno de sus incondicionales, desde categorías menores, a tal grado que lo llevó a los Juegos Olímpicos donde ganaron el bronce.

La petición de la gente toma aún más relevancia, ya que Paco Memo, junto a Jesús Gallardo y Johan Vásquez, han sido los futbolistas que más han jugado desde que el Jimmy tomó las riendas de la Selección Mayor, además de que, desde las épocas de Talavera o Jesús Corona, no se había tenido a otro guardameta que los fanáticos pidieran a gritos para poder quitar a Ochoa.

Por ahora no se sabe cuánto tiempo estará fuera de las canchas Guillermo y a falta de solo un amistoso ante Colombia, con jugadores locales, es casi un he cho que ninguno de los dos estará en ducho partido, pero para el 2024, por primera vez en muchos años, la Selección Mexicana no tiene un arquero titular definido. Malagón se ha metido en la cabeza de Lozano, de la afición y de la prensa y antes de las Semis de Nations League, competirá para ir de arranque contra Panamá.