Tecatito Corona será sancionado, tras ser detenido por el alcoholímetro

Durante el fin de semana, el futbolista de Rayados fue detenido por conducir en estado inconveniente, y algunas horas después fue liberado. Es por ello que procedió la respectiva sanción. Además, el club también explicó que se tuvo una seria plática con él respecto a su comportamiento.

‘Tecatito’ Corona se encuentra en rehabilitación, luego de sufrir una lesión al minuto 86 en el partido entre Rayados y San Luis, correspondiente a los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2023. Ese detalle no le impidió caer en indisciplinas.

Su detención y castigo ponen sello a un torneo para el olvido de Jesús Manuel Corona, en el que no tuvo el desempeño esperado. Su debut con Monterrey se dio en la Jornada 8, y en el torneo regular, disputó un total de 593 minutos, y 51 minutos más en liguilla.

¡POR FIESTERO! CASTIGAN AL “TECATITO” 🤠😱🔥



El futbolista, Jesús Manuel “Tecatito” Corona fue sancionado por los Rayados de Monterrey, tras presuntamente conducir en estado de ebriedad. pic.twitter.com/NXM4yZu3cU — Somos La Reta 🇲🇽 (@SomosLaReta) December 14, 2023

En este certamen, ‘Tecatito’ no logró hacerse presente en el marcador, aunque brindó un par de asistencias. Jesús Manuel Corona tendrá que mejorar no solo su salud, sino también su disciplina, para poder ser parte del renacer de un cuadro rayado que no ha tenido buenos dividendos desde el 2019.