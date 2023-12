Alexia Putellas: Ofertas de la Liga MX con un aumento de salario importante

En días en los que Alexia Putellas tiene que tomar una decisión sobre si renovar o no con el Futbol Club Barcelona, este jueves W DEPORTES ha podido saber que, la dos veces Balón de Oro, tiene sobre la mesa, además de la propuesta del club culé, dos ofertas del futbol mexicano, las cuales, se asemejan y ambas significarían una mejora sustancial en su salario.

Alexia, que no juega desde hace mes y medio por una nueva dolencia, termina contrato con el Barca en el 2024, por lo que su renovación se tiene que dar ahora, sí o sí, antes de que la futbolista se marche sin dejar un solo peso en las arcas de un club en crisis económica con el blaugrana.

Hace unas horas, desde Cataluña han asegurado que Barcelona ya le hizo una última propuesta, la cual no se modificará ni se cambiará, en caso de que la jugadora no acepte y si bien, hay una mejora en sus ingresos, no sería lo que ella había pedido hace unos meses.

LA LIGA MX FEMENIL QUIERE A LA REINA

A la par, desde México monitorean toda esta novela entré culés y Putellas, ya que, desde hace algunas semanas, un club se contactó formalmente con ella y con su entorno para saber si esta dispuesta a jugar en la Liga MX Femenil. El primero es Pachuca, que con Jenni Hermoso con pie y medio afuera, busca mantener una estrella en el equipo y volver a intentar llegar a la Final como en verano pasado.

La oferta ya es formal, sin embargo las Tuzas aún están en espera de que la atacante tome una decisión respecto a donde continuar su carrera.

AMÉRICA SE METE A LA CONVERSACIÓN

Pero ahí no para la cosas desde tierras mexicanas, ya que, CON INFORMACIÓN EXCLUSIVA, Nike quiere a la Reina del futbol Femenil en México a como de lugar, en vías de convertirse en patrocinador principal del torneo y para ello busca tener como imagen a la referente del futbol mundial en los últimos años.

¿Cómo?, a través de un contrato importante y compartido con el Club América. La marca de la palomita viste a las Águilas y en conjunto, estarían dispuestos a ofrecer una cifra cercana al millón de euros por año a la española.

De acuerdo a diversos reportes del 2023, Alexia Putellas gana cerca de 750 mil Euros, solo en su salario como futbolista del Barca, sin contar sus ingresos por patrocinas y otros convenios que tenga por su imagen.

Tomando en cuenta el problema del tema de dinero en el futbol profesional en México, la cifra luce algo descabellada y que a la larga podría traer más consecuencias que beneficios para el gremio femenil en el país azteca, pero que, si se llega a concretar, se daría un golpe sobre la mesa en pro del crecimiento de la Liga Mexicana y la exposición que se busca tener a nivel internacional.