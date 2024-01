Andrés Guardado cerca de León; ¡hay pláticas avanzadas!

¡Notición en el futbol mexicano!. Cuando todo parecía indicar que Andrés Guardado iba a terminar su carrera en el Betis, donde se ha convertido en ídolo y referente, este martes, desde Guanajuato destaparon la bomba del invierno en la Liga MX y León está en pláticas avanzadas con el Principito.

De acuerdo a diversas fuentes, La Fiera quiere que Andrés venga a reforzar al equipo en este mercado que aún está abierto, sin embargo, tampoco se descarta que el acuerdo sea a partir del verano.

Guardado, que apenas el fin de semana fue titular con el cuadro de Sevilla, tiene 37 años y no ha renovado en España, donde su contrato acaba justo a final de temporada.

🚨Andrés Guardado tiene muy avanzada su llegada a León. Si logra destrabar su salida del Betis, se convertirá en refuerzo del equipo de Jorge Bava.

*️⃣Nobleza obliga: el nombre lo destapó mi amigo @PacoVela14 pic.twitter.com/C0uXR7HOrT — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 16, 2024

Hay que recordar que, fue el mismo jugador, que en una entrevista hace algunos meses, dijo que, tras las negaciones de la gente de Atlas, club de sus amores, para traerlo de vuelta a México, lo más probable es que el final de su carrera lo hiciera en el Betis o en la MLS, donde desde hace ya varias campañas se le han acercado.

Sin embargo, desde el lunes por la noche, las redes sociales de León han estado dejando mensajes enigmáticos que podrían dar pistas de un fichaje poco esperado de Andrés.

es así como, 17 años después, uno de los mejores jugadores en la historia del balompié azteca, regresaría a un The Last Dance, pero no vestido de rojinegro, sino de esmeralda.