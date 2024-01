Selección Mexicana: Uniformes para la Copa América 2024 se filtran en redes sociales

El 2024 es el año que tanto pedía la afición del futbol mexicana, el Tricolor volverá a jugar la Copa América, 8 años después de aquel último y amargo recuerdo del 7-0 ante Chile en la Centenario. Es por eso que, para una ocasión tan especial, el equipo azteca le dará un vuelco radical a su indumentaria y en las últimas horas se han filtrado las nuevas camisetas.

El sitio especializado en jerseys de futbol, Footyheadlines ha publicado una serie de fotografías de los que serán los nuevos uniformes de México para el torneo de Conmebol que se jugará en verano en Estados Unidos.

El primero que se dio a conocer fue el de visita, en un tono plateado, con líneas en el contorno en color verde limón. Por ahora, solo se publicó la playera, por lo que la combinación de short y calcetas aún es incierta.

Pero el que más llamó la atención fue el que, en teoría será de local, dejando de lado el color verde que había vuelto en las últimas ediciones y ahora, será en tonos rojos y negros, en homenaje al Pavo Real, una especial típica de nuestro país.

En dicho Jersey predomina el color guinda, con todo el frente lleno de plumas de dicho animal en color verde y rojo, además de líneas doradas en el contorno.

Las reacciones en redes sociales no fueron las mejores; tanto en X como en foros de Facebook, la mayoría de personas hicieron comentarios negativos, sobre todo a la Home, que se sale completamente de los colores de la bandera y que, por los tonos, no encajaron mucho con la fanaticada.

Por ahora, no hay fecha de lanzamiento oficial de los dos uniformes, pero no se descarta que el Tricolor ya juegue con estas nuevas playeras el Final Four de la Concacaf que se disputará en marzo.