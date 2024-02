Joana Sanz comete ‘error’ al difundir públicamente carta escrita para Dani Alves

El caso de Dani Alves sigue al rojo vivo, ya que en días pasados se realizó el juicio al futbolista brasileño. No obstante, fueron diversos testigos los que hicieron acto de presencia con diversos puntos de vista.

Uno de los testigos fue la actual esposa de Dani Alves, Joana Sanz, modelo española que se presentó a apoyar al brasileño en todo momento aunque de momento quedó en duda el dictamen de sentencia.

Joana Sanz esposa Dani Alves / NurPhoto Ampliar

Ante ello, Joana compartió a través de sus redes sociales una carta en la cual tenía como objetivo, escribir palabras sinceras sobre su relación con el futbolista carioca, sin embargo la publicación la bajó al instante ya que para ella fue un ‘error’ difundirla ya que tenía que hacerse llegar solo a amigos cercanos.

“Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú”

Joana Sanz esposa Dani Alves / Max Mumby/Indigo Ampliar

Cabe destacar que estás palabras escritas, se pudieron rescatar mediante algunos seguidores quienes más adelante difundieron.

“No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora”, se puede leer en la misiva, en la que Alves declara su amor a su todavía mujer. “Te amo y te siento”