PSV y Borussia Dortmund no se hacen daño en la ida de los Octavos de Final de la Champions League, tras empatar 1-1 / ANP

PSV Eindhoven y Borussia Dortmund y no lograron marcar la diferencia en la primera ronda de los Octavos de Final de la Champions League, luego del empate a un gol que rescataron en la cancha del Philips Stadion.

Y con apenas 24 minutos en el reloj, la escuadra local logró irse arriba en el marcador, luego de la actuación de Donyell Malen, quien gracias a un remate de derecha logró darle la ventaja momentánea al Dortmund.

Con el mexicano Hirving Lozano como titular, los Granjeros pudieron marcar la mínima diferencia en el encuentro después de que Luuk de Jong cobrara la pena máxima al minuto 56, ante la falta de Mats Hummels que derribó a Malik Tillman.

“Fue un partido abierto. Al principio tuvimos dificultades con su presión, pero aun así logramos crear algunas ocasiones importantes, Tillman en particular en la primera parte. Así que fue una pena que no lo hiciéramos”. No tomamos la delantera, y sobre todo porque luego nos quedamos atrás”, comentó Peter Bosz, entrenador del PSV.

Para este duelo, el ‘Chucky’ Lozano tuvo la oportunidad de arrancar como titular y aunque no logró hacerse presente en el marcador, desafortunadamente el canterano del Pachuca fue amonestado al 22´ terminando su participación al minuto 75.