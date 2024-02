Liverpool con una sola alternativa si no ficha a Xabi Alonso

Jürgen Klopp le dirá adiós al Liverpool tras una historia que mantuvo con el conjunto inglés por más de cinco temporadas, sin embargo, la primordial alternativa tiene nombre y apellido: Xabi Alonso.

El estratega español, actual técnico del Bayer Leverkusen se sintió agradecido por las puertas que se presentan por el buen momento que plasma en el conjuro alemán, sin embargo para él, hay un compromiso por delante y no piensa en dirigir en un futuro al Liverpool.

¡INTRATABLES!

🔥🔥🔥🔥🔥

...

Bayer Leverkusen de Xabi Alonso volvió triunfar en casa, ahora ante el Mainz por marcador de 2-1.



Ya son 4 victorias al hilo; en 23 fechas disputadas, 61 puntos, líder de #Bundesliga. ¿Se viene nuevo CAMPEÓN? pic.twitter.com/Zwn3lRWusT — W Deportes (@deportesWRADIO) February 23, 2024

“Quizá tengan preguntas sobre mi futuro, pero no tengo nada nuevo que decir. Quería decirlo por adelantado. Ahora mismo soy el entrenador. Eso es seguro. No tengo nada nuevo que decir sobre el futuro. Es normal que haya preguntas, pero ahora mismo no es un problema. Ahora no es el momento adecuado para que hable mucho de ello”, decretó Xabi Alonso.

Ante dichas declaraciones, prácticamente su distanciamiento con dos grandes del fútbol europeo como lo es: Liverpool y Bayern Múnich es cada vez más lejano. Aunque todavía hay un poco de esperanza por parte de la afición del Liverpool para que llegue en etapa de entrenador a la Premier League.