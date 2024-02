Álvaro Morales le tira con todo a José Ramón y David Faitelson por el triunfo de México Femenil

La histórica victoria que sacó la Selección Mexicana en la Copa Oro W frente a Estados Unidos provocó que el comentarista de ESPN, Álvaro Morales lanzará un contundente mensaje para algunos de sus colegas como José Ramón Fernández y David Faitelson al decir: ¡Cuidado con los ‘aliades’!

“El triunfo de la Selección Mexicana Femenil frente a Estados Unidos es histórico, maravilloso y apoteósico, eso es la número uno. Número dos, felicidades a cada una de las jugadoras porque se han impuesto a temas y adversidades específicas como el patriarcado. Número tres, hoy nosotros no debíamos estar aquí”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jimmy Lozano presenta prelista de 60 jugadores que podrían participar en la Nations League

“Hoy en esta mesa deberían estar todas nuestras compañeras, tiene que haber más mujeres en nuestra industria, es histórica esa victoria contra estados unidos, pero ahora hay que seguir ganando”, agregó.

Fue así que el comentarista de dicha televisora tundió a José Ramón Fernández y David Faitelson, luego de que se filtrara un video en el que critican a la conductora Inés Sainz mientras se llevaban a cabo las grabaciones comerciales del Mundial de Qatar 2022.

En el detrás de cámaras, Faitelson comentó: “no sé cómo chingados le hará, pero no se hace vieja, se hace más joven”. Mientras que Luis García Luis García menciona: “Sigue siendo buena persona, pero fuera de eso es muy presumida. No trabaja en equipo, hace lo que quiere, no es parte de”.

Felicidades a la Selección Mexicana.



¡Cuidado con los ‘aliades’! pic.twitter.com/IT5RkNZ1sJ — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 27, 2024

Finalmente, José Ramón cuestionó a Luis García si la presentadora era mala persona, pues Sainz presume mucho su trabajo y le gusta hacerse notar en todo momento, ante esto, Álvaro Morales concluyó al decir que: Cuidado con los aliades, aquellos hipócritas que en los cortes pueden tirarle a las mujeres pero que públicamente prefieren defender prófugos de la justicia o animales como los toros que a las propias mujeres”.