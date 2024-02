Kun Agüero despeja dudas: No entrenará con Independiente de Argentina / Michael Regan - UEFA

Ante los recientes rumores que colocaban esta semana a Sergio ‘Kun’ Agüero en Independiente de Avellaneda, el atacante dio una declaración emitida en la plataforma de streaming, Twitch, en la cual desmintió el hecho de que estaría entrenando con el equipo donde se formó.

Los rumores se esparcieron ya que Sergio, en otra transmisión, compartió que su cardiólogo le dio un visto bueno para disputar ciertos minutos aunque todavía no es seguro que pueda volver a las canchas profesionales porque faltan más análisis clínicos.

Agüero en su canal de Twitch se dio el tiempo para aclarar todas las noticias, “A muchos les estará llegando la noticia. Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente. A veces siempre, ya saben, que inventan... Si bien el cardiólogo me dijo que está todo bien, para volver a entrenarme en alto nivel me faltan muchos estudios”, aseguró.

También, para hacer crecer más los rumores, el actual entrenador de Independiente, Carlos Tévez, mencionó que sería muy bueno contar con él. “¿Cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros?. Es bienvenido; si puede, aunque sea 10-15 minutos, lo tendremos”, comentó en una rueda de prensa.

Sergio Agüero ya aclaró su posición sobre su situación, poniendo fin a las especulaciones y aunque para muchos aficionados es una ilusión volver a verlo jugar, todavía es muy pronto para determinar si regresará a la élite profesional de fútbol.