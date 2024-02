Javier Aguirre explica su reacción previa a la tanda de penaltis ante la Real Sociedad

En una edición más del programa de W Deportes, El Larguero, el entrenador Javier Aguirre habló sobre el triunfo que tuvo ante la Real Sociedad en la tanda de penaltis que lo llevó a la gran final de la Copa del Rey.

Sin embargo, lo que más llamó la atención previo a los tiros desde los once pasos fue la reacción que tuvo el Vasco junto a sus jugadores, pues cuando se reunieron para hablar sobre los penaltis, todo el equipo soltó una carcajada, pues llegaron a este encuentro sin esperar que todo se definiría en tanda de penaltis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul cumplirá el sueño de José Armando, pequeño aficionado que padece leucemia

“Las risas antes de la tanda de penaltis fue totalmente espontáneo. Le quitó presión a los futbolistas. El míster es el reflejo del vestuario...”, explicó el entrenador.

🗨️ Javier Aguirre, entrenador del @RCD_Mallorca, en @ElLarguero



🤣 "Las risas antes de la tanda de penaltis fue totalmente espontáneo. Le quitó presión a los futbolistas. El míster es el reflejo del vestuario..."pic.twitter.com/y52MfuB4g9 — El Larguero (@ellarguero) February 28, 2024

Por otra parte, el estratega mexicano habló sobre su futuro en el banquillo del Mallorca. Hasta el momento, Aguirre no tiene nada definido, pues más allá de lo que ocurra en la final de la Copa del Rey que jugará ante el Athletic o ante el Atlético de Madrid, el Vasco aseguró que el resultado no dependerá de su futuro.

“Todavía no sé si me quedaré en el equipo o no. La verdad es que no lo tengo decidido, de verdad te lo digo. No depende de lo que pase en la final. Levantar la Copa sería un subidón brutal”, concluyó.