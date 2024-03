La Velada del Año 4: El Mariana, Amablitz, y más mexicanos pelearán en el evento de Ibai

La cancha del estadio Santiago Bernabéu cambiará los partidos de futbol por unas batallas de box, pues el próximo 13 de julio se llevará a cabo la Velada del Año 4, evento que es organizado por el streamer español, Ibai Llanos. Por lo tanto, la casa del Real Madrid fungirá como sede de la cuarta edición de este magno evento.

El Youtuber español nuevamente reunirá a los streamers y youtubers más famosos que se darán cita en este combate de boxeo y se espera que pueda seguir rompiendo récords respecto a los espectadores que siguen este macroevento pugilístico. La edición pasada fue en el estadio del Atlético de Madrid, pero en este 2024 se albergarán 80, 000 seguidores de estos combates que podrán disfrutarlo en la casa del cuadro merengue.

La Velada del Año es uno de los eventos más vistos en la plataforma de streaming, Twitch, por lo que en esta edición que estará conformado por seis combates, los cuales llaman la atención por ser duelos totalmente alucinantes y que darán mucho de qué hablar respecto a las dinámicas que se verán próximamente en el Santiago Bernabéu.

La Velada del Año IV será el 13 de julio en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid pic.twitter.com/cIb3W8huC6 — Ibai (@IbaiLlanos) March 4, 2024

El primer combate estará conformado por Carreraa vs Agustin51, donde el argentino y el español se verán las caras en un duelo rápido. Posteriormente, Guanyar vs La Cobra se harán presentes con uno de los combates más atractivos de la Velada, pues con sus respectivos 100 Kg será que los streamers subirán al ring.

Primer combate de la velada del año IV: pic.twitter.com/KhJksVFp17 — Ibai (@IbaiLlanos) March 4, 2024

Zeling y Nissaxter vs Alana y Amablitz serán parte del tercer combate. En este duelo chocarán la española y la mexicana, siendo el único encuentro en la categoría femenil que definirá a la ganadora en cinco asaltos; sin embargo, si se llegan a necesitar más no habrá inconveniente pues se tendrán que poner de acuerdo para que se defina a la campeona. En dado caso de que alguna ya no pueda continuar en la batalla, será su compañera la encargada de finiquitar el duelo y la pareja ganadora será la que gane tres combates.

Segundo combate de la velada del año IV: pic.twitter.com/CNGAcGxoKP — Ibai (@IbaiLlanos) March 4, 2024

En el cuarto combate, byViruzz vs Shelao serán los encargados de dar el espectáculo en esta ronda. Cabe mencionar que Viruzz pausó su participación en la Velada, tras dar positivo en dopaje; mientras que Shelao ya tiene experiencia en los combates, pero en la edición pasada cayó ante Misho.

Cuarto combate de la velada del año IV: pic.twitter.com/Qjgv2Jn7N9 — Ibai (@IbaiLlanos) March 4, 2024

Finalmente, en el quinto combate que lleva como nombre el Rey de la pista, Roberto Cein, Aldo, Folagor, Karchez, Peldanyos, Unicornio, Skain, Sezar Blue, Will y Pelizcanger serán parte de este duelo que durará un minuto cada uno y el ganador será designado por un juez para que posteriormente enfrente a otro boxeador. YoSoyPlex vs El Mariana serán los encargados de terminar con los encuentros de este magnoevento.