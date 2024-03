Selene Figueroa: De reina de belleza a árbitra destacada en el futbol mexicano

Selene Figueroa, quien era conocida por su pasado como Reina de Belleza, es ahora árbitra profesional de la Federación Mexicana de Futbol, y está en busca de llegar a la Liga MX para demostrar su capacidad y pasión por el deporte.

Es originaria de Durango, México, ganó el concurso de Reina de Belleza Canatlán 2023. Además, formó parte del equipo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde cosechó diversas victorias, como una medalla de bronce.

SU INCURSIÓN EN EL ARBITRAJE

Posterior a su triunfo como Reina de Belleza Canatlán, estuvo decidida a entrar en el ámbito deportivo y que mejor para impartir justicia en las canchas como árbitra profesional. “Gracias por permitirme ser parte de la historia”, publicó en redes tras ganar el concurso y enseñar su corona de triunfadora.

Selene Montserrat Figueroa, quien una vez brilló como reina de belleza en el certamen Perla del Guadiana de Canatlán 2022-2023, ha encontrado una nueva pasión en el mundo del arbitraje profesional en México. pic.twitter.com/YBHouyGXsh — La Copa (@LacopaCriterio) March 1, 2024

Su debut se dio en el Torneo Apertura 2023, en las ligas menores de la Federación Mexicana de Futbol, además, participó en tres encuentros como Árbitro Asistente 1 en la Liga X Femenil Sub-18. “Debut de ensueño”, describió la ex reina de belleza.

También, cuenta con participaciones en partidos de Tercera División, Liga MX Femenil Sub-19, Fuerzas Básicas Sub 14, Fuerzas Básicas Sub 16, Sub 18 y en la Liga Premier; tiene registro como Árbitro Asistente 2 y ha desempeñado el cargo de Asistente 1 en diferentes categorías.

La historia de Figueroa no solo lleva consigo la gracia de una ex reina, sino también destaca la importancia de romper los estereotipos y abrir oportunidades para las mujeres en el ámbito deportivo.