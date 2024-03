Klopp demuestra su admiración por Guardiola: “Me ha hecho mejor entrenador”

En rueda de prensa, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, no escatimó elogios hacia su colega del Manchester City, Pep Guardiola. El alemán destacó la genialidad del español y reconoció la influencia positiva de Guardiola en su desarrollo como entrenador.

También, Klopp compartió su perspectiva sobre su relación con Pep, confesando que nunca se ha sentido frustrado al enfrentarse al estratega del City, poniendo como ejemplo su carrera como futbolista profesional.

“Nunca me ha frustrado enfrentarme a Guardiola. Cuando era futbolista había 3.000 jugadores mejores que yo, pero seguía amando este deporte y no tuve problemas con ello. Nunca me ha frustrado, él me ha hecho mejor entrenador”, comentó.

En 29 ocasiones se han visto las caras, una saga que tiene como vencedor al del Liverpool, ganando en doce ocasiones, superando por solo un encuentro al técnico español que ha cosechado once triunfos. Este notable historial convierte a Klopp en el técnico que más veces ha derrotado a Guardiola.

“Tengo un récord positivo contra Pep, pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor. Es mucho para contar ahora mismo por qué es mejor”, expresó.

Este domingo, la Premier League vivirá uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada entre el Liverpool y el Manchester City. Lo Reds solo le llevan un punto de ventaja a los Citizens en la tabla por lo que este duelo se presenta como un verdadero duelo de titanes que mantendrá a los fanáticos expectantes de principio a fin.

“¿Es un partido que decidirá el título? No sé quién ha hablado de eso, pero es muy pronto en la temporada. No creo que después del partido nadie deba abrir botellas de champagne. Aun así, son tres puntos y son muy importantes”, mencionó Klopp.