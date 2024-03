Chivas, nada que celebrar: Ramón Morales dice que se queda molesto tras eliminación ante América

Tras el juego de anoche, donde Chivas derrotó al América, pero le avanzó para avanzar de ronda en la Concacaf, gran parte de la nación rojiblanca se quedó satisfecha, por, al menos, mostrar una cara diferente contra el odiado rival que los había goleado una semana atrás.

Sin embargo, para Ramón Morales, una institución dentro del Rebaño, esto no fue suficiente y aseguró que se quedó molesto por las formas en las que el equipo cambió de un juego a otro.

“Creo que un equipo como Guadalajara, con esa historia, los jugadores deben de saber justo esa historia y después ver la realidad. A ver, ir al Estadio Azteca, perdiendo 3-0, lo mínimo que podrías hacer era mostrar una cara diferente, pero al final quedaste eliminado. Yo en lo personal quedé molesto con la eliminación. Ya que el triunfo te de confianza para lo que viene, eso es algo interno, pero a la afición no lo importa eso, ellos quieren resultados”.

En charla con CLARO EN W, de W Deportes, dijo que, lo único positivo del triunfo de ayer, fue la confianza con la que se queda el equipo, antes del último de los tres clásicos.

“Como aficionado yo quería que lucharan, con corazón, con su mejor futbol y al final, a ver si te alcanzaba para la remontada. Ganaste el partido, quedas eliminado. Entonces, desde el punto de vista futbolístico, pues sí mejoraste y yo creo que se quedan con eso. Yo como jugador me quedaría primero enojado, triste, molesto, pero ya para la parte interna, te quedaría también esa sensación, porque somos humanos de saber que puedes, de que puedes hacerlo, de que este rival, a pesar de que te ganó anteriormente, hoy hiciste un buen partido”.

Ramoncito le pide a Chivas dejar atrás lo que pasó en Concachampions y cambiar la chip para el Clásico de liga, donde, más allá de enfrentar al máximo rival y todo lo que eso significa, el equipo necesita a como de lugar los 3 puntos.

“Ahora, para la liga es salir con todo, con esa confianza que lograste. Independientemente, sacar todo, quedaste eliminado, aceptar que quedaste eliminado y por supuesto, llegar a este partido de liga que es Clásico, que ocupas los tres puntos, que ocupas ganar para confianza, para hasta inclusive el proyecto Gago desde mi punto de vista. Así que si te ayuda te ayuda saber que puedes pero no es suficiente, tienes que ponerle un poco más”.

SI PIERDE EL SÁBADO ¿GAGO SE DEBE IR?

“Desde mi punto de vista sí, porque no nomás es a ver si pierdes contra el rival. Has quedado eliminado de esta llave. Luego viene a tu casa. Y si pierdes ese partido también, es un golpe psicológico muy fuerte. Que a lo mejor ellos o el entrenador y su cuerpo técnico no lo vean así, que me extraña porque creo que han jugado clásicos allá en River y Boca, pues sería un golpe para la parte interna de los jugadores e inclusive también un golpe para la afición Chiva. Entonces, para mí estaría ya el tema de dejar en riesgo la continuación de Gago”.

“Para mi, el proyecto de Fernando Gago, sí está en juego”



