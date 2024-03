‘Chucky’ Lozano expuso el ambiente con el ‘Tata’ Martino en Qatar 2022: ‘Nos trataban como niños chiquitos

En diversas entrevistas, Hirving ‘Chucky’ Lozano, expresó la experiencia durante el Mundial de 2022 en Qatar y su percepción de las fricciones con el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino. Estas declaraciones plantean dudas sobre la gestión del argentino al frente de la Selección Mexicana.

Primeramente, en entrevista exclusiva para David Faitelson de TUDN, reveló las dificultades que experimentó al intentar establecer una relación con Martino. Además, expresa que tanto el ‘Tata’ como el resto del cuerpo técnico trataban a los jugadores “como niños”, creando un ambiente que los hacía sentirse en una disciplina militar.

“Yo creo que fueron muchos cambios en todos los sentidos, fue un cambio de generación, un cambio de muchas cosas. La verdad que para mí hubo muchos tropiezos, de cómo manejar en todos los sentidos a la Selección”, comentó.

“El ‘Tata’, para mí la verdad nunca hubo una buena conexión del cuerpo técnico con los jugadores, porque la verdad es que nos trataban como niños chiquitos, era como ir a los militares, y todo eso, y manejar el grupo así, creo que fue un error muy grande”, señalo.

Pero no quedó ahí el asunto, en otra entrevista, ahora con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, continuó expresando su sentir sobre cómo se tomaron decisiones malas y sobre que expresaba su sentir en el vestuario, “Yo desde un principio le decía muchas cosas, pero no sabían manejar las cosas, uno les decía las cosas y hacían otras, no eran coherentes. Tenían a los jugadores, a todos muy cansados de cómo manejaban el equipo, de decisiones muy tontas, y el Mundial fue la gota que derramó el vaso”, concluyó.

Sin duda, esto abre un nuevo debate sobre el partido frente a la Albiceleste en Qatar 2022, generando todo tipo de especulaciones y reacciones por parte de aficionados e incluso de medios de comunicación.