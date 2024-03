Santiago Giménez: En México hay pocos profesionales

En medio de una terrible crisis en la Selección Nacional tras otro fracaso y derrota contra Estados Unidos, uno de los máximos referentes, Santiago Giménez, habló y habló fuerte sobre el futbol nacional y la diferencia que ve en Europa y los motivos de por qué no se dan los resultados.

El Bebote puso como principal diferencia, el compromiso y la forma de tomar la carrera de futbolista profesional y las horas que le dedican allá a comparación de México.

“Aquí (Países Bajos) el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, aquí (en Europa) necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza porque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las tres de la tarde”.

Estas palabras para Caliente TV, llegan en el marco de la derrota en Nations League y el tema que Jaime Lozano incendió en conferencia, por la poca exportación de futbolistas mexicanos al viejo continente.

A pesar de que este comentario recibió buenas críticas hubo otros más que también le tiraron a Santi, por su cambio drástico entre Feyenoord, donde es goleador y estrella y en la Selección no tiene el mismo brillo.