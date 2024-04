Julio César Chávez Jr enfrenta complicaciones en el hígado: “Ojalá no sea nada” / Manuel Velasquez

Julio César Chávez Jr. ha sido objeto por temas extradeportivos, que han generado inquietudes en el mundo pancracio por los problemas de salud que enfrenta el hijo del Campeón mexicano, Julio César Chávez.

El propio Chávez Jr reveló las noticias sobre que tenía un problema en su hígado, indicó que le detectaron un pequeño bulto por lo que acudió a una clínica para realizarse varios estudios médicos.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió bolita en el hígado. Me voy a hacer unos estudios para ver cómo salí. Ojalá no sea nada”, comentó en un video el pugilista de 38 años de edad.

Julio César Chávez Jr. se encuentra en rehabilitación por abuso de sustancias tras su arresto por posesión ilegal de un arma. Está en libertad condicional luego de pagar una fianza de 75 mil dólares. pic.twitter.com/x0kBC6iyC4 — LibresXmx (@LibresXmx) March 30, 2024

Por el momento, el “Junior” no ha dado a conocer más detalles sobre su estado de salud, todavía a la espera de recibir noticias positivas, mientras tanto no ha dejado de recibir mensajes de apoyo y aliento, uno de ellos fue de Manny Pacquiao.

“Julio, hermano, ¿cómo estás? Sigue trabajando, mantente enfocado en tu meta de convertirte en un buen hombre y un buen campeón y seguir haciendo cosas buenas, especialmente con tu familia”, expresó Pacquiao.