Juegos Olímpicos en París 2024 en alerta ante posibles amenazas terroristas

Amélie Oudéa Castéra, ministra francesa de Deportes, aseguró este miércoles que no se tiene registro de una amenaza específica contra los Juegos Olímpicos de París 2024, esto después de que se activara la alerta terrorista al nivel máximo.

“La amenaza terrorista la seguimos con toda la vigilancia necesaria. Ahora no hay una amenaza terrorista específica contra los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, mencionó Castéra en entrevista para el canal de televisión France 2.

La portavoz del Ejecutivo, Prisca Thevenot, comentó que el pasado fin de semana se abortó una tentativa de pasar al acto, gracias al dispositivo de seguridad antiterrorista en los 4 mil 530 edificios religiosos del país por lo que se desplegaron 13 mil 500 agentes.

Thevenot no quiso dar más detalles sobre la naturaleza de la tentativa, el lugar o el momento preciso en que se produjo pero si señaló que desde el inicio del primer mandato de Emmanuel Macron (mayo de 2017), se han producido 45 atentados.

El Gobierno francés decidió activar la alerta de nivel terrorista máximo, que se denomina “urgencia atentado”, el pasado 24 de marzo, se ha especulado que persista hasta después de los Juegos Olímpicos (26 de julio al 11 de agosto) e incluso para los Paralímpicos (28 de agosto al 8 de septiembre).

¿Existe Plan B para la inauguración?

Oudéa Castéra reconoció trabajan en alguna otra hipótesis, pero no quiso decir mucho por discreción, “No es porque no se habla de un plan B que no se prevea”.

Cabe recordar que por primera vez la inauguración no será en el interior de un estadio, sino en pleno centro de París, con las delegaciones navegando a bordo de barcos por un tramo del río Sena. La ministra insistió que este plan sigue en pie.