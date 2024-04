Laporta contempla tomar medidas legales tras el Real Madrid vs Barcelona y considera pedir la repetición

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que pedirán las imágenes y audios de la jugada donde Lunin parece que saca el balón en la línea, pero de confirmar lo contrario, no descartó que se tomarán acciones judiciales e, incluso, que se repita el encuentro.

“Ayer hubieron varias jugadas discutibles, pero por encima de todas hay una que resulta clave y puede conllevar un cambio en resultado del partido. Hablo del gol fantasma de Lamine Yamal. Como club, queremos tener la seguridad de lo que pasó e informo que desde el Barcelona requerimos al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la acción”.

Pero no queda ahí, también reconoce que podrían tomar acciones legales sobre el asunto. “Si una vez analizada la documentación entendemos que se produjo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, arrancaremos todas las acciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un encuentro de ámbito europeo por error del VAR”.

BARCELONA QUIERE QUE REPITAN EL CLÁSICO DE AYER

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Lo iban ganando dos veces, el Madrid los empató dos veces y se los ganó sobre la hora.

PEEEEEERO… piden revisar el gol que saca Lunin en la línea 👀



¡Se viene un escándalo! 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/nCoAwZbPJv — W Deportes (@deportesWRADIO) April 22, 2024

Evidentemente le darán más peso a la jugada de Yamal pero también considera que hubo varias acciones que tendría que haber intervenido el videoarbitraje. “Hemos sufrido decisiones erróneas que nos han perjudicado directamente y otras que han beneficiado al rival y sumadas ambas, muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la tabla”.

El presidente Laporta, no es muy afín a la tecnología porque quita espontaneidad al fútbol, ha pedido que ya que se utiliza sea minimizar los errores. “No sólo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, si no poner el acento en que sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. El VAR debe ayudar a tener una competición más justa y no al revés...”