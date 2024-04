Exjugador del América es apartado de su equipo por intentar ligarse a la pareja de un compañero

El martes 23 de abril del presente año, un ex futbolista del Club América fue separado del primer plantel, decisión que tomó el entrenador Emiliano Alfaro. Miguel Samudio, el jugador en cuestión, fue mandado con la tercera división de la institución.

El jugador de 37 años tuvo un pasó por el fútbol mexicano, estuvo tres años con el Club América, equipo donde logró dos Concachampions, aparte jugó con Querétaro un año y medio.

El defensor fue excluido por un tema personal, el cual involucra a uno de sus compañeros del Liverpool de Uruguay. El periodista Martin Cal Hobinchet fue quien informó del hecho, a través de su cuenta de X, mencionó que el ex jugador de las Águilas habría contactado a la pareja de Ignacio Rodríguez para poder iniciar un vínculo afectivo.

🚨AHORA: fuentes involucradas en el caso me informan que Samudio estuvo enviándole mensajes a la pareja de su compañero Ignacio Rodriguez, pretendiendo un vínculo afectivo



👉🏻 Ignacio al enterarse le comunicó al entrenador y a la directiva, que optaron por bajarlo a 3ra división pic.twitter.com/tNItO18Li5 — Martin Cal Hobinchet (@Martincal0812) April 23, 2024

También, el entrenador Alfaro compartió este hecho en una entrevista con DSports, donde la decisión fue aceptada por la directiva y que el regreso de Samudio con el primer equipo es nulo, y quizás podría salir del conjunto uruguayo.

“La decisión de que Miguel Samudio no forme más parte del plantel es 100% mía y avalada por la institución. Él deberá resolver su situación contractual con el club. No voy a dar detalles porque es un tema personal y a mí no me compete hacerlo”.