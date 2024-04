Memo Ochoa sufre su tercer descenso en Europa

Guillermo Ochoa y los descensos son uno mismo ya que una vez más vuelve a obtener otro descenso en Italia, específicamente con el Salernitana de la Serie A quienes en la Fecha 34 perdieron por goleada 3-0 ante el Frosinone a falta de cuatro fechas para que finalice la temporada.

Salernitana que termina hasta estas 34 fechas con 15 puntos siendo el peor conjunto de la campaña, adueñándose del lugar mas bajo de la tabla, el 20, y ya descendidos de la primera división italiana sabiendo que todavía hay jornadas por disputarse.

Asimismo, Ochoa para este encuentro no fue si quiera convocado, destacando que en los últimos sin encuentros de Serie A, Memo fue convocado solo al encuentro ante la Fiorentina, siendo este el único partido en el que tuvo participación, sin embargo, a pesar de la poca presencia, alrededor de toda la campaña le clavaron 40 dianas siendo de los arqueros más goleados del futbol italiano.

Guillermo Ochoa cumplió 20 años de trayectoria / Gabriele Maltinti Ampliar

Cabe destacar que hace poco, se dio a conocer que Ochoa había concretado la cantidad de 1000 goles anotados en su propia puerta en toda su carrera, un hecho que fue bien recibido para ‘Paco’ Memo. No obstante, todo parece indicar que su carrera ya no estará en tierras europeas si no que tendría destino MLS para la próxima temporada.

DESCENSOS DE MEMO OCHOA EN EL VIEJO CONTINENTE

Ya son tres los descensos que Memo Ochoa ha concretado en su larga carrera como guardameta mexicano, y ahora con el descenso del Salernitana, Memo concreta otro descenso más a su bolsillo, anteriormente fue en 2011 con el Ajaccio de Francia y en el 2017 descendió con el Granada de España.

Guillermo Ochoa en un partido de Liga. Foto: Getty Ampliar

FUTBOLISTAS MEXICANOS QUE ESTÁN POR DESCENDER

Recientemente César el ‘Cachorro’ Montes prácticamente estará descendido con el Almería (LaLiga) y así concretaría su segundo descenso consecutivo en tierras españolas ya que su equipo esta en el hondo de la tabla con 14 puntos en las 32 fechas disputadas, en lo que será el segundo futbolista en mexicano en decirle adiós a la primera división y así buscar una mejor oferta para dar el brinco a otro lugar.

César ‘Cachorro’ Montes descendería con Almería / Ion Alcoba Beitia Ampliar