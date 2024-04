¿Cruz Azul fue la razón para no cambiar la fecha del partido de Play In de Pachuca?

Semana llena de fútbol y lo sabe muy bien Pachuca ya que tendrá su partido de vuelta de las Semifinales de Concachampions ante América, y el jueves disputará su encuentro de Play In contra Pumas.

Esta situación hizo que los Tuzos le pidieran a la Liga MX que cambiará el horario del Play In, de jueves a viernes, pero no aceptaron esta petición. Como era de esperarse, Guillermo Almada, técnico de Pachuca, comentó ayer que no fueron los Universitarios los que se negaron y pidió a los medios que investigar quién fue.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto pagarán los equipos por las multas de la tabla de cocientes de Liga MX?

Muchas especulaciones sobre este tema, se habla de América, Pumas y ahora, conforme a Gustavo Mendoza de Fox Sports, Cruz Azul sería el equipo que evitó el cambio de horario, el motivo podría ser que en caso de que Pachuca avance, serían los rivales de la Máquina para los cuartos de final.

😱🚂 "NO FUE AMÉRICA EL QUE DIJO QUE NO, FUE CRUZ AZUL"



¡La Máquina le negó el cambio a Pachuca! 🚨



👉 Info de @GusMenFox#LUP pic.twitter.com/IltIjF86rk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 30, 2024

No solo quedó en informar la negativa, también, Mendoza puso sobre la mesa lo ocurrido en enero ya que recordemos que el director deportivo celeste, Iván Alonso trabajó previamente con los de Hidalgo y no se fue en buenos términos. Posteriormente, Armando Martínez dijo que el directivo salió por no seguir los principios del club.

Sin duda, el Azul tendría diversos motivos para negarse pero también con justa razón ya que no está en ellos en organizar los calendarios que establecen, en este caso, Concacaf y la Liga MX.

😬😬😬😬😬

…

Guillermo Almada explotó en conferencia de prensa de cara al encuentro vs América… molesto por los no cambios de horario en Play In. pic.twitter.com/z53f5RncMF — W Deportes (@deportesWRADIO) April 30, 2024