Falleció Paco Villa, comentarista de TUDN

Este miércoles 1 de mayo, se confirmó la noticia, el mítico comentarista de TUDN murió a la edad de 54 años, después de una batalla contra un cáncer agresivo y avanzado por lo que el periodismo mexicano se vistió de luto.

Villa contaba con amplia experiencia en la narración deportiva por lo que era uno de los consentidos de la afición en México, por lo que acaparó las miradas de los medios de comunicación nacionales su repentina muerte.

A través de la cuenta de X, de TUDN, se confirmó el fallecimiento de Francisco Javier Villa Escobosa, un icono de la narración deportiva y del periodismo mexicano.

¿DE QUÉ MURIÓ PACO VILLA?

Hace más de un año, el propio Paco habló acerca de la enfermedad aunque no revelo que tipo de cáncer era. “Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos”.

En su trayectoria, cubrió partidos de Liga MX, Mundiales de fútbol, Copas América, Champions League e incluso narraciones en Juegos Olímpicos, además era, como muy pocos dentro del periodismo mexicano, fiel seguidor al Cruz Azul.

Villa hizo sus primeros pininos con Televisa en 1995 haciendo reportes desde cancha para partidos que eran transmitidos por radio pero su oportunidad en televisión se dio tres años después con encuentros del fútbol mexicano.

...

El mundo de los medios de comunicación y el futbol en México se ha unido a la pena de amigos y familiares y han expresado sus condolencias a través de plataformas.