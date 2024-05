Diego Dreyfus explota en redes sociales: ‘No platico con Chicharito para que meta goles’

Si bien ‘Chicharito’ Hernández todavía no se ha adaptado del todo bien al futbol mexicano a raíz de su lesión, y a pesar de diversas convocatorias por parte del primer conjunto de Chivas para encarar encuentro dentro del anterior torneo regular, mucho se habla que la influencia de Diego Dreyfus ha sido vital para que el futbolista mexicano no rinda lo esperado en el campo.

Asimismo, el mismo Diego Dreyfus (Conferencista, motivador y psicólogo), explota en redes sociales, destacando que no hay nada que ver en el rendimiento de ‘Chicharito’ con su apego a él, declarando que: ‘No platica con Javier Hernández para que meta goles’, dando a entender que para nada existe una vinculación al futbol.

”Fíjense que Chicharito esta más despierto que muchos, yo no platico para despertar, no saben a qué me dedico yo; no platico con Chicharito para que meta goles, todos los que han hablado de mí, inclusive los de los programas de futbol, no tienen ni puñetera idea de quién soy”, comentó en redes sociales Diego Dreyfus.

Cabe destacar que el nombre de Dreyfus se ha hecho viral a la par, porque normalmente aparecen juntos cuando salen videos en redes o en cualquier otra situación, y ante el bajo juego de Chicharo, además de su mentalidad se la atribuyen a Diego, quien finalmente para diversos medios de comunicación ha cambiado en demasía.

Por último, hay que tener en cuenta que Javier Hernández solo ha disputado 8 partidos y concretado un solo gol desde su llegada en el actual 2024, ante ello se habla que voces externas han desconcentrado a Chicharito de su profesión