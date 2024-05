Liga de Expansión prepara revolución a la Liga MX: ¡Exigen ascenso inmediato para el verano!

La Liga de Expansión, cansada de no poder jugar en Primera

El futbol mexicano está a punto de vivir un nuevo escándalo en temas extracancha, que podría sacudir de forma inmediata a la Liga MX y marcar un precedente en las formas en las que los dueños de clubes toman decisiones.

Y es que, este martes en AS EN W, de W Radio y W Deportes, se reveló que, los equipos de la Liga de Expansión están cansados de las trabas de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, para abrir el ascenso a Primera División y planean una revolución que podría terminar en la FIFA.

Hace 5 años, San Luis subía a la Liga MX, sin saber que sería el último club en conseguirlo, después de eso y con el objetivo de mejorar la economía de los clubes de divisiones inferiores, se frenó el Ascenso a Primera, hasta ahora, con resultados nulos en las arcas de los clubes y con una serie de injusticas, que tienen a los dueños de equipos de Expansión, cansados.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Igor Lichnovsky: Con un pie fuera del América; hay formas que no gustan

De acuerdo a la información mencionada por Jorge Sánchez y su panel, Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la FMF, ya tiene en su mano, la EXIGENCIA OFICIAL de los equipos de Ascenso, para quitar la prohibición de jugar en Primera este mismo verano.

En caso de no otorgar la oportunidad de subir, amenazan con llevar el caso a la FIFA, a dos años del Mundial en México y con una seria acusación de monopolio, que podría tambalear la imagen del futbol mexicano, con la Copa del Mundo la vuelta de la esquina.

Aunado a esto, también hay una incomodidad de los equipos de la división de plata por jugar contra filiales Sub 23, tal y como estaba planeado a principios de año y que no se pudo llevar a cabo, por la falta de tiempo y organización en esta nueva modalidad, que no gusta a los dueños de Expansión.

DECISIÓN INMEDIATA DE LOS DUEÑOS DE PRIMERA

La advertencia es tan seria que será en la próxima asamblea de dueños (la que se llevará acabo cuando termine el Clausura 2024) cuando la Bomba ponga el tema sobre la mesa y es muy factible que se anuncie el regreso del Ascenso para el siguiente año futbolístico en México.

Sin embargo, los requisitos se mantendrían para los equipos que quieran jugar en primera, tanto en temas de infraestructura en sus estadios, como la salud económica para sostener pagos a jugadores, staff, cuerpo técnico y seguridad en sus partidos del máximo circuito.

Bajo estas normas, hasta ahora, los únicos que podrían jugar en Liga MX son Atlante, Leones Negros, que ambos juegan la Final esta semana y Morelia, que ya también ha alzado la voz en varias ocasiones.

Además, en puerta hay franquicias como Mineros y Cancún, que también han buscado la certificación en varias ocasiones, sin tener éxito alguno.

EL ANUNCIO OFICIAL DE LA VUELTA DEL ACSENSO SE PODRÍA DAR CERCANO A LA COPA AMÉRICA