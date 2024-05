“Cruz Azul ya es más grande que Chivas”

Una nueva Final para Cruz Azul y su historia de tragedias que puede redimir y qué mejor que contra el odiado rival, América, que hace 11 años le dio su noche más triste a la afición de La Noria. Sin embargo, hoy el presente de La Máquina es mucho mejor que aquella noche del 2013 y eso ha abierto un nuevo debate.

¿POR QUÉ CRUZ AZUL NO ES EL SEGUNDO GRANDE DEL FUTBOL MEXICANO?

En la lista de jerarquías en la Liga MX, América va primero y por años Chivas ocupa el segundo escalón, sin embargo, en los últimos años, los cementeros se han ido metiendo en la conversación, por la exigencia y presión que tiene encima y que parece en Guadalajara, de a poco se ha ido diluyendo.

Es por eso que en la previa de la Gran Final, Carlos Salas ha abierto el tema en TikTok de W DEPORTES, poniendo en tela de juicio al Rebaño y sus últimos años de fracasos y resaltando a los cementeros y su constante competencia y presión.

“En Chivas no hay exigencia, a Chivas se le mima, su afición no presiona al equipo y si pierden, no pasa nada. Esa es la realidad de Chivas. En cambio, en Cruz Azul siempre hay presión, Cruz Azul sí acapara portadas y constantemente pelean por algo”, dijo Biyik.

Incluso, nuestro colaborador puso una pregunta sobre la mesa: ¿Por qué el Clásico Nacional no es América vs Cruz Azul?. Tomando en cuenta la relevancia de los partidos y cómo las Águilas tienen dominado el balance contra el Rebaño y por otro lado, las Finales que se han disputado los de amarillo contra los de azul, tendría más sentido que el CLÁSICO DE MÉXICO sea el Joven.

Además, se destacó que, en los últimos 17 años, las Chivas solo han podido ganar un campeonato.

Y ustedes qué dicen: ¿Es Cruz Azul es nuevo y verdadero Clásico de América?