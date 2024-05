Carlos Hermosillo: Nunca había visto jugar así de bien a Cruz Azul

Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, ha destacado en los últimos años por sus duras críticas a los manejos de La Máquina, dentro y fuera de la cancha, sin embargo, hoy, para el exjugador, las cosas marchan bien en La Noria y alabó el trabajo de Martín Anselmi en su primera temporada como cementero.

Y ahora, en la previa de otra Final ante América, el hoy analista le manda un mensaje al plantel azul: Olvídense de los fantasmas, olvídense de revanchas y salgan a ganarle al odiado rival:

“Escucho de los fantasmas, de revancha y demás, pero más allá de eso, es un juego que no nos gusta perder a nadie. Creo que nadie se esperaba que Cruz Azul estaría acá. Yo no me fijaría en lo que ya pasó y me enfocaría en la Final. Lo más importante es ganarle al odiado rival. La revancha es para los aficionados”.

Y es que es obvio que Cruz Azul tiene todavía muy guardado en la memoria las últimas dos Finales que las Águilas les han ganado, en especial la del 2013 que se jugó en las mismas fechas que las de este año.

CRUZ AZUL DEBE SER VALIENTE

Sobre cómo deben encara la serie La Máquina, Carlos dijo que América tiene mejor plantel, pero en una Final, muchas veces importan más el corazón que el futbol.

“Cruz Azul es un equipo corto a comparación del América, tu volteas a ver las bancas y hay mucha diferencia, pero los que juegan son los jugadores y más en una Final. Para mi Cruz Azul es el equipo que mejor ha jugado la Liguilla y de ellos, todos vienen a la baja. Ni Valdés, ni Henry, ni Fidalgo vienen bien y en Cruz Azul, en lo colectivo, todos hacen bien su trabajo”.

Por último, Hermosillo dijo que esta Máquina es tan especial, que nunca había visto jugar al equipo tan bien

“Este Cruz Azul yo no lo había visto ni cuando yo jugaba. Dinámico, agresivo, juegan bien al futbol. Me preocupa un poco que quedan partidos atrás y en el contragolpe sufre. En el juego de Liga le tiramos muchos fuera de juego al América, pero también nos hizo daño. Pero más allá de eso, en una Final. Se ven hombre y no nombres”.