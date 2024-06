Alemania en casa da golpe de autoridad y golea a Escocia; ¡Es la inauguración de la Eurocopa 2024!

La Selección de Alemania concretó un resultado favorable al golear 5-1 a Escocia dentro de la inauguración de la Euro 2024. Cabe destacar que, los Teutones imponen jerarquía en el Allianz Arena (recinto inaugural), y sobre todo, se encarrilan como los favoritos para triunfar en la Liga de Naciones.

En una auténtica fiesta dentro del estadio Bávaro, se encendía el ambiente al saber que se juega una nueva edición de la Euro 2024. Alemania, con diversos jovenes en la plantilla titular, y otros más experimentados entraban al campo con la ilusión de concretar el triunfo y sobre todo arrancar con el pie derecho la competición.

TE PODRÍA INTERESAR: Eurocopa 2024: Calendario, fecha y horario de todos los juegos

Primera mitad, con un Toni Kroos como titular y ovacionado por la gente tras su exitosa carrera que ha establecido con los alemanes siendo campeón del mundo en 2014; al minuto 10’ Florian Wirtz la mandó a guardar con un disparo en la media luna de diestra, inalcanzable para Angus Guinn, arquero de Escocia, y Alemania cantaba a todo pulmón el primer gol del partido.

Más tarde, al 19’, Jamal Musiala, dentro del área no perdonó y con un derechazo concretó el segundo gol para los Teutones; posteriormente, los locales no se cansaron de concretar goles, ya que antes de concluir la primera mitad, Kai Havertz cerró gol mediante la pena máxima, siendo así una goleada 3-0 antes de que finalizara el primer tiempo.

- EL GIGANTE

- ESTÁ EN CASA

- GOLPE DE AUTORIDAD

- VAN POR LA COPA

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

…

Señoras y señores, es Alemania y goleó 5-1 a Escocia en la inauguración de la #EURO2024.



¿Candidatos para CAMPEÓN? pic.twitter.com/pJkRrJsywi — W Deportes (@deportesWRADIO) June 14, 2024

Ya para la segunda mitad, corría el minuto 68’ cuando, el centro delantero del Dortmund Niclas Füllkrug, marcó un golazo de diestra, con un bote extraño que le hizo el balón en el área, la prendió de primera y la colocó al ángulo superior de la izquierda del arco de Escocia, el resultado ya contundente para Alemania por marcador de 4-0.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

CON LO QUE ESTAMOS VIENDO VS ESCOCIA: ¿ALEMANIA ES EL FAVORITO PARA CAMPEÓN DE #EURO2024? pic.twitter.com/9j7YzxrTRX — W Deportes (@deportesWRADIO) June 14, 2024

No obstante, Füllkrug cerraba la pinza con doblete, pero este último, era fuera de lugar. Asimismo, con autogol de Rüdiger, Escocia selló su primer anotación, pero la balanza estaba ya inclinada para los alemanes. Por último, antes de concluir el partido, Emre Can, con asistencia de Müller cerraba el contundente marcador de 5-1 ante la selección escocesa. De esta forma, Alemania concreta los tres primeros puntos vs Escocia en el Grupo A de la Euro 2024.