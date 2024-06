Raphinha responde a críticas de Ronaldinho: “Hace unos días le pidió boletos a Vinicius JR para Copa América”

La Selección de Brasil está cerca del debut en Copa América 2024, sin embargo un histórico jugador del combinado Carioca como Ronaldinho, opinó sobre el nivel que podría llegar a mostrar la Verde Amarela en la competición veraniega.

Ante ello, Raphinha, actual futbolista de Brasil, habló sobre las sorpresivas palabras de Dinho quien aseguró que ‘no iba a ver ningún partido de su selección en Copa América’.

“Fue una sorpresa para mí y para el grupo, fue una sorpresa para nosotros y no estoy de acuerdo con lo que dijo. Vemos determinación y ganas, no estoy de acuerdo con que no haya determinación ni ganas y que los jugadores sean mediocres. Nos sorprende más teniendo en cuenta que hace unos días le pidió entradas a Vinicius”, declaró Raphinha (Actual futbolista del Barcelona).

💥 También la ligó Ronaldinho...



🎙️ Raphinha, quien le había contestado a Mbappé ("Desafortunadamente para él, perdió un Mundial ante una selección sudamericana"), también tuvo algo que decir sobre lo que declaró Dinho.



💬 "Hace pocos días, le estuvo pidiendo entradas a… pic.twitter.com/PImsrrtwgU — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2024

Los ánimos se terminaron calentando, pero al final parece indicar que Ronaldinho estaría presente en cada uno de los partidos de Brasil. Asimismo, los Cariocas encararan su primer encuentro ante Costa Rica el próximo 24 de junio.