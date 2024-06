Alex Morgan se queda fuera de la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Paris 2024

Este miércoles el conjunto de las barras y las estrellas presentó su convocatoria de 18 futbolistas que disputarán los Juegos de París 2024, en la cual brilla por su ausencia una jugadora histórica de la selección.

La delantera Alex Morgan, de 34 años de edad, no fue tomada en cuenta para la próxima justa olímpica, situación que la tiene decepcionada. A través de redes sociales, la delantera del San Diego Wave publicó un mensaje sentido, en el que no pone en duda su apoyo al equipo a pesar de la tristeza de no formar parte de él.

En caso de ser el fin de una etapa, Morgan será recordada como una de las grandes jugadoras de su país, al haber conseguido múltiples títulos internacionales que incluyen dos Copas del Mundo y una medalla de oro en Londres 2012.

Este verano, sin Alex Morgan, la Selección de Estados Unidos buscará conseguir su quinta presea dorada en el fútbol femenil olímpico.