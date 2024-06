Checo Pérez sobre la exigencia en Red Bull: “Es un reto, estoy comprometido, encontrando las soluciones”

Sergio Pérez está por disputar el Gran Premio de Austria en la undécima carrera de la temporada en la Fórmula 1. El piloto mexicano viene acarreando resultados poco favorables en las últimas semanas y buscará retomar la confianza este domingo en el circuito de Red Bull, al menos así lo declaró en exclusiva para Claro en W.

“Estoy tranquilo, comprometido y buscando las soluciones de qué es lo que ha pasado y cómo vamos a salir de esto. También estoy consciente de que cada fin de semana cambia. Estamos muy cerca. Al final los márgenes aquí, te estoy hablando de dos décimas, te cambian la vida con la parrilla como está. Estoy quinto en el campeonato y delante de dos Mercedes. Estoy a cuatro puntos de un Ferrari y está todo muy pegado. Al final no todo ha sido tan malo. He tenido unas malas carreras últimamente, pero lo único que me importa es donde termine en Abu Dhabi”.

En este mismo sentido y a pesar de las múltiples críticas, Checo no se arrepiente de haber firmado su renovación por las próximas dos temporadas con una de las escuderías más importantes de todas: “Para mí es un orgullo ser parte de este gran equipo. De un equipo que te exige al máximo. Tuve la oportunidad de ir a otros equipos y poder tener una vida dentro de la Fórmula 1 mucho más tranquila, sin tanta presión, pero decidí quedarme aquí porque es un lugar en el que disfruto muchísimo porque te exige al máximo y aprendo muchísimo”.

Finalmente, Checo Pérez expresó su deseo de retirarse como piloto de Red Bull, aunque también dejó abierta la posibilidad de incursionar en otras categorías una vez que su paso en la Fórmula 1 llegue a su fin: “Mi sueño sería que Red Bull sea mi último equipo. Es un equipo que me lo ha dado todo. Mi carrera ha sido un antes y un después con esta escudería. Quiero dar el máximo y seguir creciendo como piloto como si fuera la primera carrera y seguir con esta energía que tengo en estos momentos hasta mi última carrera con este gran equipo”.

Vale la pena mencionar que este domingo a las 7 de la mañana se correrá el Gran Premio de Austria, en donde Sergio Pérez buscará subirse al podio por quinta ocasión en la temporada, algo que no consigue desde el Gran Premio de China el pasado 21 de abril.