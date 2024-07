André Jardine, Guillermo Almada o Javier Aguirre: Los tres en la mesa de los Dueños para salvar a la Selección

A pesar de que Duilio Davino (Director Deportivo de Selecciones Nacionales de México), ha mencionado en diversas ocasiones que Jaime Lozano se quedará al mando del Tri de cara al Mundial de 2026, tras quedarse fuera de la Copa América, las decisiones pueden ser diferentes y la perspectiva podría cambiar en busca de un nuevo técnico para la Selección Mexicana.

Y son tres los nombres que suenan para llegar como salvavidas a un México que esta herido y sin proyecto a futuro; estos nombres, algunos con más trayectoria, otros con éxitos dentro del futbol mexicano como: André Jardine, Guillermo Almada y Javier Aguirre.

ANDRÉ JARDINE (DT CLUB AMÉRICA)

El actual técnico del Club América, André Jardine esta siendo sondeado por México ya que con pasos agigantados, hizo Bicampeón a las Águilas y, se ha convertido para muchos en el mejor técnico de la Liga MX. Su trayectoria es amplia; lo recordaran en aquellos J.J.O.O de Tokio 2020, cuando cosecho una medalla de oro siendo técnico de Brasil.

Además, en su trayectoria fue entrenador de: Inter (Sub 20), Gremio (Sub 20), São Paulo (Brasil), Brasil (Sub 23), Atlético de San Luis (México) y su actual equipo Club América. Asimismo, fue Campeón de Campeones recientemente con las Águilas, este último que se suma al Bicampeonato con América; en inferiores de Brasil, fue Campeón de la Copa Libertadores con Sao Paulo con la Sub 20. Estos los éxitos que lo hacen ser nombrado como un posible remplazo a Jaime Lozano en México.

GUILLERMO ALMADA (DT PACHUCA)

Guillermo Almada ya fue sondeado en su momento cuando México no tenia un referente en el banquillo, sin embargo, al final los directivos mexicanos se decantaron por Diego Cocca, abriendo así la posibilidad a que llegara a dirigir al conjunto tricolor.

No obstante, es sin duda alguna, uno de los técnicos más pedidos por la afición mexicana, y no solo eso, si no que también, es un tipo que conoce al por mayor a los jovenes mexicanos y los procesos de fuerzas básicas, ya que dentro de los Tuzos bajo su mandato le ha dado mucha proyección a los jovenes talentos… estos últimos con quienes ha concretado campeonato mexicano, además de la consagración de la Concachampions.

JAVIER AGUIRRE (EX DT MALLORCA)

Este último un viejo conocido en México, se trata del experimentado técnico internacional mexicano Javier Aguirre, quien recientemente le dijo adiós al Mallorca, equipo que llevo a disputar una final de Copa del Rey pero, terminó perdiendo ante el Athletic Club de Bilbao.

Actualmente se encuentra sin equipo, cabe destacar que Aguirre ya fue estratega tricolor en dos etapas: 2002 y 2010, sin embargo su amplio recorrido por el mundo siendo técnico de diversos equipos, de los más relevantes: Atlético de Madrid, Japón, Espanyol, etc… y sobre todo, su amplio conocimiento del futbol mexicano en general, hace que sea una vez más, candidato para dirigir al conjunto tricolor.

