Nancy Antonio siempre tuvo como priordad jugar en América

Nancy Antonio es el nuevo elemento de América Femenil para el siguiente Apertura 2024, donde buscará darle un giro a su carrera luego de su paso por Tigres, donde sintió que su trayectoria se estaba estancando y por eso tomó la decisión de cambiar de aires.

“Yo creo que esos altibajos que llegas a tener, en Tigres llegó esa rachita que no tenía la participación que yo hubiera deseado, que no estaba jugando tanto y que yo sabía que necesitaba seguir creciendo, seguir aprendiendo, que todavía tengo mucho que dar, que explotar. Entonces yo creo que es ese momento en el que tenía que salir de esa zona de confort, que tenía arriesgarme por ese cambio y que si llegaba para bien, yo sabía que iba a estar y que al final de cuentas como lo dije siempre es positivo aunque al principio parezca incierto”, declaró la jugadora el América en entrevista con W Deportes.

Por otra parte, la nueva jugadora azulcrema habló sobre la decisión que la llevo a escoger al América como su nuevo equipo. Y es que Nancy Antonio estaba consciente de lo que representa portar la camiseta del América, además de la calidad de jugadoras con las que cuenta el conjunto de Coapa.

“La competencia, yo siempre he dicho que si hay competencia y hay calidad en las jugadoras podemos hacer grandes cosas y obviamente hablándose de la competencia, yo también sabía de la calidad de personas que había aquí que también para mi es algo sumamente importante y creo que llegar a un equipo que representa el mayor de mis valores es muy grato para mi. América habla de responsabilidades, de trabajo, de disciplina, de orgullo, siento que es el hecho de elegir a América es porque sé el club tan grande que es”, indicó.

Asimismo, aseguró que siempre le ha tenido un cariño a América femenil, por lo que su propósito siempre fue llegar a uno de los clubes más grandes del futbol mexicano: “No, siempre fue América y hay personas que no me van a dejar mentir que siempre fue mi primera opción si llegaba a tener un cambio o mi salida de Tigres, siempre fue América, siempre fue mi primera opción. Yo siempre he sabido de la gran institución que es América y también de la competencia que hay dentro de este club, cuatro finales consecutivas, el hecho de campeonar, el hecho de estar siempre presente, obviamente eso es lo que me hacía siempre elegir como primera opción América”, apuntó.

Después de ser parte de los seis campeonatos que llevan las Amazonas en lo que va de su historia en la Liga MX Femenil y 246 partidos jugados, la mediocampista está lista para escribir una nueva historia con las Águilas.