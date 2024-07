Jesús Martínez: “Clubes que aspiren a ascender a Liga MX deben pagar la franquicia”

En el segundo día del Sports Summit México, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez habló sobre el tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano. Un tema en el cual se están manejando algunos puntos para que en un futuro algunos equipos puedan ascender.

“Quedó muy claro que el ascenso sí puede haber, va a haber, pero va a ser con otro sistema. El fondo lo está exigiendo para proteger la inversión que va a tener en los equipos. Afortunadamente equipos como Atlante, UdeG, Morelia, equipos de plazas que no tienen futbol como Veracruz, esas plazas históricas pueden entrar, pero va a ser con el sistema de que puedan pagar esa franquicia y eso está muy claro”, aseguró Martínez.

Por otra lado, Martínez aseguró que todos los equipos que estén interesados en tomar más presencia en el futbol mexicano, la Liga MX ha llegado a un acuerdo de que los clubes de Ascenso compren su franquicia para que puedan jugar en el máximo circuito.

“Es correcto. Nosotros como siempre lo he dicho, tenemos que adecuarnos a las políticas que benefician para la industria del futbol. En un momento se habló de que se tiene que vender uno de los equipos, se tiene que vender la mayoría. Tenemos tres años para hacerlo, ese es el objetivo que puso la Federación, el comisionado y los fondos y lo vamos a cumplir. No con eso no quiere decir que nos quedemos con un porcentaje bastante alto, pero no teniendo ya el control y así va a hacer”, añadió.

Respecto a la condiciones del Fondo de Inversión, el presidente aseguró que Grupo Pachuca venderá al menos a alguno de su equipos que tienen, esto deberán de hacerlo en un lapso de tres años, pero se mantendrán como socios mayoritarios.

