Jorge Campos: “Estamos hundiendo nuestro futbol y no nos damos cuenta”

En entrevista exclusiva con W Deportes, el exportero Jorge Campos habló sobre el paso de la Selección Mexicana y el poco protagonismo que ha tenido en las diferentes competencias en las que se ha hecho presente, siendo el Mundial de Qatar y la Copa América, uno de sus peores fracasos.

“Después del Mundial (Qatar 2022), fue un fracaso, eso todos lo sabemos, pero en otros Mundiales nos hemos salvado de fracasos, por alguna jugada o por algo. Así es el futbol, y creo yo que México es difícil hacer procesos y llevamos mil años diciendo lo mismo ‘Este equipo, este entrenador, esta directiva va a cambiar el futbol’ y no es así. La realidad es que todo lo que se viene atrás, hoy en día, este Mundial pasado se ha hecho realidad, han sido fracaso”, declaró el exportero en entrevista con W Deportes.

Por otra parte, el también comentarista habló sobre la falta de inversión que hace falta hacia el jugador mexicano, pues a los clubes les cuesta trabajo sacar el potencial de los jugadores y prefieren darle prioridad a los extranjeros para que lleguen al máximo circuito.

“Pues yo creo que no, s tú ves a chavos con talento, pues mételos a jugar. Simplemente lo que ellos piensan que van a perder. Piensan ‘vamos a perder, es muy joven, no le va a dar, le va a faltar’, pero si no los metes yo creo que no va haber jugadores en un futuro. Estmaos llenos de centro delantero extranjeros”

Ante esta situación y los procesos que llevan los jugadores para llegar a Primera División, el Brody aseguró que el futbol mexicano se está hundiendo, pues el futbol actual no es el mismo de hace unos años, en donde la Selección Mexicana era una de las más destacadas por el nivel de jugadores que tenía.

“Hace 30 o 40 años la Selección jugaba muy bien, todo mundo habla de esas selecciones, por qué hablan: no había descenso, no había muchos chavos que debutaban, sobre todo los equipos que tenía solo tres extranjeros y por qué cambiar si nos va muy bien. Estaban pensando en el negocio con los extranjeros, traer extranjero que la verdad no son lo que dan. Estamos hundiendo nuestro futbol y no nos damos cuenta, lo estamos echando abajo, creo yo que esto no se va a arreglar mañana”, apuntó.