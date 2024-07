¿Quién es Luis Gómez? El aficionado que defendió a Darwin Núñez y que tiene relación con el fútbol mexicano

Las imágenes de la pelea entre jugadores de Uruguay y aficionados de Colombia tras la Semifinal de Copa América ya le han dado la vuelta al mundo. Darwin Núñez, el principal señalado, por ir directamente a golpear a los hinchas y hasta una silla querer aventarles.

Las versiones son varias, aunque de acuerdo a los propios futbolistas charrúas, el problema comenzó por burlas, insultos y acoso a sus familiares que están en esa zona de la tribuna. Esto se puede comprobar en fotos y videos donde las parejas de varios de ellos, incluso algunas con niños en brazos, tienen que salir corriendo a la cancha para evitar se agredidas.

Pero ya en la bronca como tal, hubo una persona que llamó la atención al ir al frente de los golpes y ser el único en defender a los uruguayos, que solo eran calmados, mientras que los hinchas de Colombia se iban a las manos. Un señor robusto, calvo, con camiseta sin mangas que se hizo viral en redes sociales y que ahora sabes, tiene una relación con el fútbol mexicano.

LUIS GÓMEZ, SUEGRO DE MAXI ARAUJO

Resulta que el valiente señor es suegro de Maxi Araujo, jugador de Toluca y uno de los mejores de la Selección de Bielsa en esta Copa América. Se llama Luis Gómez y en charla con una radio en su país, contó la versión de los hechos en el estadio de las Panteras.

”Fue una locura. Yo reaccioné cuando vi que le pegaron a mi hija (pareja de Maxi Araujo). Se puso muy feo en una parte. Con mi hijo y mi señora estábamos cerca de Darwin cuando le pagan. Tuvimos que dar una mano. Éramos poquitos. Me agarraron entre 3 policías y me ayudaron mis hijas y mi señora para que no me llevaran detenido. Recibimos la ayuda de que nos dejaran pasar para la cancha”, declaró para Minuto 1.

Don Luis tomó relevancia en la campal, porque fue el único de los uruguayos que fue hacia adelante a defender a sus jugadores, mientras que el resto de la afición trataba de calmarlos o de plano huían de la zona. Ante esto, comentó que tenía mucha rabia por lo que había visto de la gente de Colombia hacia ellos y sus familias:

“Entiendo que hay cosas que se hicieron virales, pero no saben todo lo que se vivió en el estadio. Era una locura. Estábamos cerca de Darwin Núñez y tuvimos que dar una mano“.

De todos los videos que han surgido del grave incidente, en ninguno de alcanza a ver al jugador de Toluca. Los principales señalados son Darwin Núñez, Ronald Araujo y Brian Rodríguez del América, aunque este último no agredió a nadie y solo quiso calmar la situación.

