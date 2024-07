Juegos Olímpicos: Matt Dawson, jugador de hockey sobre césped que se amputó el dedo para estar en París 2024

Las historias en París 2024 empiezan a sobresalir, y esta es una de ellas, ya que el jugador australiano de hockey sobre césped, Matt Dawson tuvo que amputarse el dedo para poder estar en una nueva justa Olímpica.

El australiano se habría roto el dedo anular de la mano derecha previo a los JJ.OO, sin embargo, los médicos lo otorgaron dos soluciones: enyesarse el brazo, o amputarse el dedo para estar presente en la competencia veraniega, a lo que con valentía, su respuesta fue quitarse el dedo para cumplir el sueño de jugar con su país en el rubro de hockey sobre césped.

“Tomé esta decisión con el aval del cirujano, no sólo para tener la ocasión de jugar en París, sino para mi vida futura”, explicó Dawson en una entrevista con la cadena australiana Channel Seven previo a viajara a París 2024.

Además, declaró que su familia realmente estaba preocupada por la decisión que habría tomado sin su consentimiento, a lo que tiempo después se enteraron de la situación al saber que no solo era con la intención de ir a los Juegos Olímpicos, sino también, en perjudicar su salud posterior a la competencia veraniega.

“No tuve mucho tiempo para tomar la decisión. Luego llamé a mi esposa y me dijo: ‘No quiero que tomes una decisión precipitada’, pero tenía toda la información que necesitaba para tomar la decisión no para París, sino para la vida después. Espero no tardar mucho en volver a estar en forma. La mejor opción era quitarme la parte superior del dedo. Es un pequeño cambio y un desafío excitante”, comunicó el atleta australiano.