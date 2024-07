Luis Fernando Tena: Me ofrecieron ser auxiliar de la Selección Mexicana, pero preferí quedarme en Guatemala

A horas de que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024, el último personaje en darle una medalla de oro a México, se pasó por los micrófonos de W RADIO y Claro Sports, para hablar largo y tendido de la crisis que pasa el futbol mexicano y el nuevo cambio de timón con la llegada de Javier Aguirre y Rafael Márquez, de cara a los mundiales del 2026 y 2030.

Se trata de Luis Fernando Tena, técnico de aquella Selección Nacional que ganó el oro en los Juegos Olímpicos hace 12 años y que ahora lamenta que toda una generación de buenos futbolistas mexicanos, se pierdan este evento:

“Es muy duro porque tampoco tuvieron Mundial sub 20 y se quedaron sin ese fogueo que es muy necesario y la exigencia que tenían estor torneos. Sumando al tema de que tampoco hay amistosos de buen nivel, o no hay libertadores y esos partidos que a los jóvenes le sirven mucho”.

Y es que para esta edición, jugadores como Fidel Ambriz, Erik Lira, Jordan Carrillo, Marcelo Flores, Ozziel Herrera, Luca Martínez Dupuy, Fernando Tapia, Ramón Juárez, entre otros, tendrían que estar representado la bandera mexicana en París 2024, sin embargo, el fracaso en el Premundial de hace dos años, hizo que se quedarán fuera de la justa olímpica.

GRATOS RECUERSOS DE LONDRES 2012

Luis Fernando Tena se emocionó en la charla con Claro en W, por los recuerdos que siempre le traen los Juegos Olímpicos y su equipo, que ganó la medalla en Wembley ante Brasil de Neymar, Marcelo y otros más.

“Pasaron ya 12 años, pero cada vez que uno ver los aros olímpicos, claro que se acuerda de lo que pasión. Son recuerdos muy felices, la gente, todo lo que tuvimos que pasar, pero sobre todo, escuchar el himno nacional, ver la bandera con la medalla colgada en el pecho, es algo único. Es un sueño y saber que todo valió la pena”.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL FUTBOL MEXICANO?

“El número de jugadores extranjeros es lo principal que cambiaría del futbol mexicano. El ascenso y descenso también, pero el tema de extranjeros es clave. Son muchos. A ver, creo que no estamos tan mal, más allá de los fracasos del Mundial y la Copa América, sí hay cosas que rescatar. Me hubiera gustado que siguiera el Jimmy”.

Por otro lado, el Flaco dijo que no estaba de acuerdo con la salida de Jaime Lozano, el traer de vuelta a Javier Aguirre, fue una buena idea y más aún, acompañado por Rafael Márquez:

“La llegada de Rafa y Javier es perfecta. Son gente que han estado en la élite, han ganado, les ha ido bien como técnico y jugador. Creo que hoy Javier es mucho mejor técnico que en 2002 y 2010 y Márquez hace bien en pegarse a Javier y tener esa experiencia que ya después le tocará a él estar al frente. No entiendo por qué tantas críticas”.

LE OFRECIERON SER AUXILIAR DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Luis Fernando Tena confesó que la Federación Mexicana de Futbol le ofreció un puesto como auxiliar técnico de Jaime Lozano, situación que agradeció, pero rechazó, por tener un compromiso con Guatemala, donde tiene maravillados a prensa y afición, haciéndolos soñar con clasificar a su Primer Copa del Mundo en el 2026:

“Me ofrecieron ser auxiliar del Jimmy. Yo hubiera sido muy feliz, pero yo tenía un compromiso acá en Guatemala, me han tratado muy bien y tengo un proyecto y un compromiso con la gente de acá, tratando que Guatemala juegue una Copa del Mundo por primera vez”.

Por último, dijo no entender por qué los peces gordos del Tricolor, fueron cortados de la Copa América:

“Yo no hubiera estado de acuerdo es que jugadores como Ochoa, Chucky, Henry Martín, Raúl, no fueran a Copa América. No fue una jugada inteligente y no salió bien. Tal vez Jimmy seguiría como DT si no hubiera pasado eso.

"YO HUBIERA SIDO FELIZ SIENDO AUXILIAR, PERO TENÍA UN COMPROMISO. UN AUXILIAR TIENE POCO O NADA DE RELEVANCIA, DEPENDE DEL DIRECTOR”



