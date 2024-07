Paris 2024: ¿Quiénes son los clavadistas mexicanos que representarán a otro país en París 2024?

La delegación mexicana estará presente en los Juegos Olímpicos Paris 2024, la cual llegará a la justa veraniega con 109 atletas, quienes buscarán llegar hasta las últimas instancias del certamen para colgarse una medalla, siendo prioridad el oro.

Sin embargo, a pesar de los atletas que tendrán la oportunidad de representar al país, desafortunadamente la falta de apoyo a los deportistas orilló a otros mexicanos buscar recursos para estar en los Juegos Olímpicos Paris 2024, pero no justamente para portar la bandera mexicana.

Los clavadistas mexicanos Victoria Garza y Jonathan Ruvalcaba, serán los doa atletas que buscarán colgarse la medalla en la justa veraniega, pero representando a República Dominicana.

“En algunas ocasiones era favoritismo, a algunas personas les daban más proyección, a mí me faltaba eso, que no me proyectaban, no me daban ese empuje que a otros atletas”, mencionó Garza a N+, tras naturalizarse como como ciudadana de República Dominicana en 2021 cuando tuvo la oportunidad de llegar a unos Juegos Olímpicos.

¿QUIÉNES SON VICTORIA GARZA Y JONATHAN RUVALCABA?

Victoria Garza y Jonathan Ruvalcaba, son dos clavadistas mexicanos que, por distintas razones, tuvieron que salir de México para buscar una nación que les permitiera llegar a los Juegos Olímpicos, siendo República Dominicana el país que confió en ellos y ahora buscarán llegarlo más lejos en la justa veraniega.

La nacida en Coahuila, comenzó su travesía en los clavados a los 11 años, después de que practicara gimnasia y un cazador de talentos apostará por llevarla a los clavados.

Por su parte, Jonathan Ruvalcaba decidió representar a República Dominicana porque fue el país que más le llamó la atención y ya portó esta bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde se colgó la medalla de plata.

¿CUÁNDO ARRANCAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Los Juegos Olímpicos Paris 2024 arrancarán el viernes 26 de julio y se inaugurarán con los deportes futbol, rugby y balonmano. En esta edición, la ceremonia de apertura será diferente, pues se llevará a cabo en un lugar emblemático de París, será en el Río Sena, evento que contará con 10,500 atletas y cada delegación irá montada en un barco.