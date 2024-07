Rafa Márquez rompe el silencio y da su postura sobre ser auxiliar de Javier Aguirre en Selección Mexicana

Rafa Márquez en redes sociales, explicó los motivos por los cuales se inclino por ser auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, dando entender que le gustan ‘los retos desafiantes’ que hacen crecer su carrera.

La FMF, este 22 de julio anunció de manera oficial la incorporación como nuevo técnico de México a Javier Aguirre, sin embargo a lado de él, también se hizo ruido ya que Rafa Márquez será auxiliar del ‘Vasco’, al dejar a un lado el proyecto del Barça Atlètic.

TE PODRÍA INTERESAR: Selección Mexicana: Javier Aguirre es nuevo técnico del Tri; Rafa Márquez será su auxiliar

Es así como, la leyenda y ex jugador mexicano, estará presente en el nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana. No obstante, los motivos sobre su decisión, causaron polémica y sorprendieron a propios y extraños; después de varias semanas, el rumor se hizo realidad, dando entender en un comunicado Márquez, las posturas sobre su decisión de ser parte de México, ahora en faceta de auxiliar.

La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el Proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos?



¡Bienvenidos! 🤝🏻 pic.twitter.com/A01JDNTgek — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 22, 2024

RAFA MÁRQUEZ AGRADECE LA OPORTUNIDAD DE SER DT DEL BARÇA ATLETIC

En el comunicado se lee, primordialmente, los agradecimientos al FC Barcelona e inclusive da las gracias a Joan Laporta, quien le brindo todo tipo de apoyos para su crecimiento como director técnico.

“Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlètic y emprender un nuevo compromiso. En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas“, comunicó Rafa Márquez en redes sociales.

TE PODRÍA INTERESAR: Chicharito rechazó partido de homenaje con la Selección Mexicana; él quiere ser llamado todavía en activo

Asimismo, Rafa explicó que este despido no es un adiós, sino un hasta pronto, al recalcar que en su etapa de jugador también pensó lo mismo cuando salió del conjunto blaugrana.

“Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós si no un hasta pronto”, concretó Márquez.

ILUSIÓN POR SER AUXILIAR DE LA SELECCIÓN MEXICANA

¿Cómo afrontar el nuevo reto?: Rafa Márquez se encuentra ilusionado y esperanzado de que sea una buena etapa con la Selección, habla sobre todo lo que intentara aportar en su trayectoria como futbolista y también lo que ha aprendido en los pocos años que tiene de entrenador.

“Este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece. Ha sido primero de todo mi orgullo por mi país ante un compromiso tan importante como es jugar un mundial en casa y el otro poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el fútbol a todos los que formaremos parte de esta nueva etapa”, finalizó el ‘Kaiser’ Rafa Márquez.

Las trayectorias de Javier y Rafa, calidad y experiencia de talla internacional que se reencuentran en la Selección Nacional 🤝🏼.



Con 68.3%, Aguirre es el DT con mayor porcentaje de efectividad entre aquellos que dirigieron más de 34 partidos a la Selección en la historia 😮‍💨. pic.twitter.com/ChPcL03eCl — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 23, 2024