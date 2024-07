Alexa Moreno buscará mostrar su mejor versión en los Juegos Olímpicos Paris 2024

La gimnasta Alexa Moreno está lista participar en los Juegos Olímpicos Paris 2024, donde buscará mostrar su mejor versión luego de que consiguiera el cuarto lugar en Tokio 2020. La mexicana competirá en sus terceros Juegos Olímpicos, tras darse un tiempo para su vida personal y recuperarse de algunas lesiones.

“Terminé la carrera y luego viví la vida loca. Salí mucho de viaje y a conciertos, me metí a muchas clases de idiomas y tuve tiempo para experimentar cosas que no había tenido la oportunidad de hacer. Hasta que me empezaron de nuevo esas ganas de regresar, fui a ver el Mundial de Liverpool 2022 y dije ‘sí me gustaría ir a un campeonato del mundo, lo voy a intentar, a ver qué pasa’, y así regresé. Obviamente con mi objetivo principal de vivir más el deporte, hacer las cosas que quiero solo porque las quiero hacer, sin presionarme tanto, comentó en charla con Mediotiempo.

Y es que a finales del 2022 decidió retomar sus actividades en la gimnasia para prepararse para el Mundial de Amberes 2023, en el que consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024, certamen al que llegará con dos principales objetivos, tras pensar en alejarse del mundo deportivo.

“Lo estoy llevando bastante más tranquila, estoy dándole tiempo al tiempo, haciendo cosa por cosa, paso por paso, pero ahora quiero hacer algo diferente, quiero vivirlo un poquito más, hacer un poquito más mía la experiencia, decir ‘soy yo haciendo estas rutinas’. Me siento muy cómoda con lo que estoy haciendo conmigo misma y más que nada disfrutando mucho”, comentó la gimnasta respecto a su nuevo proceso olímpico”, señaló.

El principal objetivo de la gimnasta mexicana será que no se presionará ante las circunstancias que se vayan dando en los Juegos Olímpicos Paris 2024, pues sus intenciones no son presionarse y como segundo propósito es tener presentaciones junto a nuevos atletas que le ayuden a destacar su esfuerzo en comparación a otras justas veraniegas.

“Fue un poco cansado porque siempre era de obtener más y más resultados, y por eso a veces se nos olvida por qué estamos haciendo las cosas. No todo es lograr cosas y lo que sigue, ya que ni siquiera vives ese momento, entonces sí dije ‘ya no, y ahora en este ciclo de París 2024 vamos a ir viendo cómo salen las cosas’. Obviamente es tratar de llegar en el mejor punto posible, pero sin tener esa presión. A mí me gusta mucho competir, me encanta, nada más que hay ciertas situaciones y ciertos momentos en los que se me hacía un poco pesado y justo antes de Tokio, como los cinco meses previos, fueron muy complicados, no sentía que estuviera pasándola bien”, apuntó.

¿DÓNDE VER LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024?

En esta edición de Juegos Olímpicos, CLARO SPORTS tendrá en vivo y en exclusiva todos los eventos desde París. Desde el jueves 26 hasta la ceremonia de clausura el 11 de agosto.

Las transmisiones serán desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la tarde (Tiempo de México) y estarán en 4 ventanas diferentes en su canal de YouTube, además de su señal en televisión por paga.