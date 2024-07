Juegos Olímpicos: Ale Valencia quiere conquistar las tres medallas en Paris 2024

Gracias a los resultados que Ale Valencia obtuvo de cara a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en exclusiva con W Deportes la arquera habló sobre las ilusiones que tiene de hacerse presente en la justa veraniega y la confianza que retomó justo para llegar de la mejor manera a dicha competencia y los diferentes procesos que ha llevado.

“Vengo de una competencia donde me fue bastante bien en los resultados, eso me dio confianza decir ‘va bien la preparación hay que seguir por ese camino. Sí, se sintió más el año pasado que todo estuvo en un solo año, ahí es donde se sintió más el aplastamiento que hubo de competencias de meterlas todas en un solo año, peor ya como pasó estamos ahorita en el 24 y en sí la competencia más importante son Olímpicos, entonces fue como un claramente y otra vez volvernos a enfocar en lo que es”, mencionó

Por otra parte, la veterana habló sobre los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la cual será su primera justa veraniega en la que podrá estar en la ceremonia de inauguración. Entre su palmarés, Valencia cuenta con Tokio 2020 cuando la sonorense se colgó el bronce olímpico en la modalidad de equipos mixtos. Además, se ha colgado una medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Berlín 2023, otra plata en la final de la Copa del Mundo de Hermosillo 2023 y el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Yo siempre he sido de tratar de mejorar lo que hice anteriormente y más que presión yo creo que es más como confianza de que ya lo hice una vez y que se puede mejorar y que todo lo qu ha pasado en el proceso me ha ayudado a creer que es posible ganar no solo una, sino en esta ocasión tres”, agregó.

Los Juegos de París 2024, contará con la presencia de los arqueros mexicanos: Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, Matías Grande, Bruno Martínez y Carlos Rojas, quienes atraviesan por un buen momento y esto le da confianza a al arquera de decir que pueden llevarse las tres medallas al participar de manera grupal, mixto e individual.

“Lo que me ha ayudado a entender que es posible tres medallas es porque es la individual, la mixta y la de equipo porque viene muy fuerte el equipo tanto femenil como el mixto también y ahorita trabajamos individual y ha sido muy bueno, entonces estamos entrenando con eso en mente porque es la medalla que hemos estado busque y busque en estos últimos cuatro ciclos y no se nos ha dado, pero estoy segura que esta vez sí se puede”, apuntó.

