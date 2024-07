París 2024: Francia reporta actos vandálicos contra líneas de telecomunicaciones durante los Juegos Olímpicos

Son las diversas líneas de telecomunicaciones de Francia que fueron perjudicadas al por mayor por diversa cantidad de gente que se encontraba a las afueras del Río Sena luego de la inauguración de París 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos: Nadadora brasileña es expulsada de París 2024 tras escaparse de la Villa Olímpica con su pareja; ¡Escándalo en Brasil!

Afectaron, en Francia, conexiones de fibra óptica y líneas de telefonía, siendo esto descubierto por el gobierno francés, cuando se realizaban las disciplinas correspondiente a la justa veraniega.

Además, no se sabia de primera mano si realmente habría afectado a los Juegos Olímpicos, o fue un simple susto, sin embargo, los incidentes se produjeron posterior al incendio de vías ferroviarias, no minutos, horas antes de la Ceremonia de los JJ.OO de París, Francia.

¿CÓMO SE DETECTARON LOS ACTOS VANDÁLICOS?

Si bien, las afectaciones no fueron del todo evidentes, sin embargo, si se llego a persuadir con daños que afectaron a las regiones de Francia en el día domingo, donde terminaron por afectar a las operadoras telecomunicaciones.

Francia reporta actos vandálicos contra líneas de telecomunicaciones durante los Juegos Olímpicos Ampliar

Esta información comunicada por Marina Ferrari, quien funge como secretaria del estado, encargada de asuntos digitales, teniendo también un impacto en la fibra óptica; líneas fijas y de celulares, siendo así un riesgo claro hacia las personas que se encontraban en el evento, por el robo de datos que puede llegar a presentarse.

¿QUÉ MENCIONÓ LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Como tal los organizadores de los Juegos Olímpicos, no sabían nada de información de primera mano, hasta después que recapitularon los detalles. No obstante, fueron seis departamentos administrativos de Francia los que habrían sido dañados, incluida la ciudad mediterránea, afectando no al por mayor a deportes como: futbol y vela.

París 2024, los Juegos Olímpicos más desastrosos en la historia del COI.



❗️Ahora confirman que las redes de fibra óptica de varias empresas de telecomunicaciones francesas fueron “saboteadas”. — AFP



Seis zonas de 🇫🇷Francia se vieron afectadas, pero París no está entre ellas,… pic.twitter.com/Z5XpQSIfNY — Ada Jitza Cortés 🇺🇸🇵🇷 (@ajitza) July 29, 2024

Más adelante, las tele operadoras Bouygues y Free comentaron que habrían sido afectadas, por un operador de nombre SFR, quienes también resultaron dañados, pero, ya hacen lo posible por restaurar el servicio a la normalidad en cuanto a cuestiones digitales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos: Adam Peaty, plata en 100 metros pecho, da positivo a Covid

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN AL ATAQUE A LAS TELECOMUNICACIONES EN FRANCIA?

Después de analizar las correcciones y algunas cuestiones erróneas dentro del servicio, ya se realiza una investigación nacional sobre posible sabotaje en las líneas férreas primordialmente, estas en las que se detuvieron por varios minutos durante el corte momentáneo de las telecomunicaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Novak Djokovic eliminó a Rafael Nadal de los Juegos Olímpicos París 2024

Más adelante, los medios franceses informaron que habrían detenido a un hombre quien presuntamente estaba implicado en el suceso del viernes, pero descubrieron que no tenia nada que ver. Es así como, de momento no hay responsables sobre el caso, y todo parece indicar que los problemas se resolverían a la brevedad sin ninguna afectación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

MUJER TOMA FOTO EN LA INAUGURACIÓN DE PARÍS 2024 EN RÍO SENA Ampliar