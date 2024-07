Prisca Awiti: Elegí México porque aquí luchan con el corazón, no les importa el dinero

La judoca de origen británico, de madre mexicana y padre keniano encontró en México la oportunidad de cumplir su sueño de llegar a Juegos Olímpicos representando al territorio azteca, luego de que su mamá la llevara desde muy pequeña a conocer Guanajuato.

Y es que además de enamorarse de Guanajuato y la típica comida mexicana a Prisca Awiti también le llamó la atención la manera en la que se preparan los atletas mexicanos, quienes tanto en entrenamientos como en competencias entregan todo para llegar a los más alto y no solo compiten por el dinero.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, declaró la atleta.

Por otra parte, la mexicana habló un poco sobre su vida personal y el cómo fue que llegó al Judo, una disciplina que será recordada en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, certamen en el que consiguió la primera medalla de plata en esta disciplina.

“Me defino como una persona disciplinada en la vida, alguien a quien le importa mucho su familia y su imagen, también soy amable. Cuando me enfoco en algo, lo doy todo hasta que lo logro, tengo la habilidad de hacer que la gente se acerque a mí. Me preocupo mucho por la gente que es importante para mí, y soy un poco sentimental”, declaró la atleta.

“Una inspiración muy grande fue mi hermano mayor, quien fue un judoca de alto rendimiento que ganó medallas en Grand Slam y compitió en Mundiales. Crecí viéndolo como mi ídolo y quería lograr lo que él o incluso más. Todavía sigue siendo esa motivación, ya que hablo con él y me da consejos cuando algo se pone difícil”, agregó.

Los Juegos Olímpicos de Paris 2024 fue la segunda justa veraniega en la Prisca Awiti pudo participar y en la que le regaló una alegría a todo México: “Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue en la pandemia cuando cancelaron Tokio 2020, porque todo lo que has trabajado por muchos años se va. Sentí que de un momento a otro ya no sabía qué hacer porque había trabajado para eso, y nadie sabía qué iba a suceder, la pasé muy mal. Otro fue cuando no pude ganar bronce en el Mundial 2023, fue algo bastante triste estar cerca de lograr algo de mis sueños y perderlo por cualquier cosa”, apuntó.